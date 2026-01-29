یەکێتیی ئەوروپا سزای نوێ بەسەر بەرپرسانی ئێراندا دەسەپێنێت

پێش 3 کاتژمێر

یەکێتیی ئەوروپا لە کاردانەوەیەکدا بەرانبەر بە "سەرکوتکردن و توندوتیژی" دژی خۆپیشاندەرانی ئێران، پاکێجێکی نوێی سزای ئامادە کردووە.

ژان نوئێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، رایگەیاند، سەرکوتکردنی هاووڵاتییانی ئێران لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە بێ وەڵام نامێنێتەوە.

بڕیارە ئەمڕۆ پێنجشەممە، 29ـی کانوونی دووەمی 2026، لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی دەرەوەی یەکێتیی ئەوروپا لە برۆکسل، سزاکان بە فەرمی پەسەند بکرێن. سزاکان ئەو کەس و لایەنانە دەکاتە ئامانج، کە دەستیان لە سەرکوتکردنی خۆپیشاندانەکان و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤدا هەبووە.

وردەکاریی سزاکان

بە گوێرەی زانیارییەکان، سزاکانی یەکێتیی ئەوروپا چەند بوارێک دەگرێتەوە:

- قەدەغەکردنی گەشت: ئەو کەسانەی سزا دەدرێن، رێگەیان پێنادرێت سەردانی وڵاتانی ئەندامی یەکێتیی ئەوروپا بکەن.

- بلۆککردنی سامان: تەواوی سامان و سەرمایەی ئەو کەس و لایەنانە لە بانکەکانی ئەوروپا بلۆک دەکرێت.

- گرتنەبەری رێکاری یاسایی: چاوەڕوان دەکرێت رێکارێکی یاسایی بۆ بلۆککردنی سامانی 21 کەس و دامەزراوە لە ئێران پەسەند بکرێت، کە ئەندامانی باڵای سوپای پاسدارانیشی تێدایە.

داواکارییەکانی یەکێتیی ئەوروپا

وەزیری دەرەوەی فەرەنسا دووپاتی کردەوە، پێویستە ئێران بە زووترین کات ئەم هەنگاوانە بنێت:

- ئازادکردنی سەرجەم زیندانیانی سیاسی و خۆپیشاندەران.

- کۆتاییهێنان بە سزای لەسێدارەدان.

- گەڕاندنەوەی خزمەتگوزارییەکانی ئینتەرنێت و پەیوەندییەکان بۆ هاووڵاتییان.

سەپاندنی ئەم سزایانە لە کاتێکدایە کە ناڕەزایەتییەکان لە ئێران بەردەوامە. یەکێتیی ئەوروپا و وڵاتانی رۆژئاوا چەندین جار داوایان لە ئێران کردووە رێز لە مافەکانی مرۆڤ بگرێت و کۆتایی بە توندوتیژییەکان بهێنێت.

جگە لە پرسی مافی مرۆڤ، یەکێتیی ئەوروپا نیگەرانیی خۆی لەبارەی پەرەپێدانی بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران و ناردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ رووسیا دەربڕیوە، کە لە شەڕی ئۆکرانیادا بەکاردەهێنرێن. پێشبینی دەکرێت سزاکانی داهاتوو ئەو بوارانەش بگرێتەوە.