رووسیا: بەمەرج گفتوگۆ لەگەڵ ئەوروپییەکان دەکەین

پێش 3 کاتژمێر

بەرێوەبەری بەشی کاروباری ئەوروپا لە وەزارەتی دەرەوەی رووسیا رایگەیاند، بەمەرج گفتوگۆ لەگەڵ ئەوروپا دەکەین، ئەویش دەبێت واز لە سەپاندنی سزاکان و ناردنی چەک بۆ کیێڤ بهێنن.

ڤلادیسلاڤ ماسلێنیکۆڤ رایگەیاند، "دەتوانین لەیەک حاڵەت گفتوگۆکان لەگەڵ ئەوروپا دەستپێبکەینەوە، ئەویش هاوکارە ئەوروپییەکانمان لە بنەڕەتدا رێگەی خۆیان بەرامبەر بە رووسیا بگۆڕن، گوتیشی، دەبێت دەستبەرداری دوژمنایەتیکردنی وڵاتەکەمان بن، سزادانەکانیان رابگرن، کە بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان ناشەرعین؛ واز لە بەکارهێنانی گوتەی هۆشداریی بهێنن، هەروەها دابینکردنی چەک بۆ کیێڤ رابگرن و رێگریش لە پرۆسەی ئاشتی دەربارەی ئۆکرانیا نەکەن.

ئاماژەی بەوەشکرد، دواجار دەبێت ئەوروپیەکان هەست بەوەبکەن کە ناتوانن شکست بە مۆسکۆ بێنن، جەختیشی کردەوە، رووسیا بە پشتبەستن بە هەڵسەنگاندنی دۆخەکە و دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان، بوارەکانی ئەگەری کارلێککردن لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا دیاری دەکات.

ماسلێنکۆڤ ئاماژەی بەوەشکردووە، دروستکردنی فۆرمولەیەکی نوێ بۆ کارلێکی نێوان رووسیا و ئەوروپا ئەستەمە، دەشڵێت، ئەم پرۆسەیە ئاسان نابێت.

روونیشی کردەوە، بە هیچ شێوەیەک ناتوانین لەسەر پەیوەندییەکان پێشومان بەردەوام بین، کە دواجار بووە هۆی ئەو قەیرانەی ئێستا هەیە.