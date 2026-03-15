وەزارەتی دەرەوەی عێراق: یەکەم کاروانی هاووڵاتیانی گیرخواردوو لەدەرەوە گەڕێندرانەوە

وەزارەتی دەرەوەی ئاماژەی دا بەهەماهەنگی لایەنی پەیوەندار، ئەم هاووڵاتیە عێراقییانەی لە چەند وڵاتێکی دەرەوە گیریان خاردبوو گەڕێندرانەوە وڵات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، یەکەم کاروانی هاووڵاتیانی عێراقی لە میسر لە رێگەی دەروازەی عەرعەری سعوودیە گەڕێندرانەوە وڵات.

وەزارەتی دەرەوە ئاماژەی بەوەشکردووە ئێستا ئامادەکاری دەکرێت کە لەچەند رۆژی داهاتوو ئەم هاووڵاتییە عێراقییانەی لە هیندستان گیریان خواردووە بگەڕێندرێنەوە، بەتایبەتی ئەوانەی بۆ نەخۆشخانە چوونە و لەوێ چارەسەر وەردەگرن.

هەر لەم چوارچێوەیەدا وەزارەت لە پەیوەندیدایە بۆ گەڕاندنەوەی ئەو هاووڵاتییە عێراقیانەی لە لوبنان گیریان خواردووە لە رێگەی ئوردنەوە.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق پابەندی خۆی دووپاتکردەوە بەوەی هەموو هەوڵیک دەدات بۆ گەراندنەوەی هاووڵاتیانی عێراق لە دەرەوەی وڵات،بە هەماهەنگی لەگەڵ دەزگا پەیوەندیدارەکان.