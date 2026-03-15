چاکسازیی گەورانی هەولێر خشتەیەکی نوێی بۆ سەردانیکردنی سزادراوان راگەیاند

بەڕێوەبەرایەتیی چاکسازیی گەورانی هەولێر ئاگادارییەکی بۆ کەسوکاری سزادراوان بڵاوکردەوە و تێیدا گۆڕانکاری لە کاتی سەردانیکردنی ئەم هەفتەیەدا کرد.

یەکشەممە 15ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی چاکسازیی گەورانی هەولێر ئاگادارییەکی بۆ کەسوکاری سزادراوان بڵاوکردەوە، بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، بەهۆی پشووی فەرمیی رۆژی دووشەممە رێکەوتی 16/3/2026، لەو رۆژەدا هیچ جۆرە سەردانیکردنێک ئەنجام نادرێت.

بەڕێوەبەرایەتییەکە خشتەی نوێی سەردانیکردنی بۆ پیاوان بەم شێوەیە دیاریکردووە:

1- رۆژی سێشەممە (17/3/2026) : سەردانیکردن بۆ سزادراوانی بەشی( A) دەبێت.

2- رۆژی چوارشەممە (18/3/2026) : سەردانیکردن بۆ سزادراوانی بەشی ( C) دەبێت.