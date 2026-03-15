عێراق.. جەخت لە گرنگیی مانەوە و ئاساییکردنەوەی کاری نێردە دیپلۆماسییەکان کرایەوە

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، هەڵوێستی بێلایەنانەی وڵاتەکەی لە ململانێ و ئاڵۆزییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست راگەیاند و دووپاتی کردەوە کە حکوومەت تەواوی رێکارەکانی بۆ پاراستنی باڵیۆزخانەکان گرتووەتەبەر.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 15ـی ئاداری 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لەگەڵ باڵیۆزانی وڵاتانی یەکێتیی ئەوروپا لە عێراق، کۆبووەوە.

نووسینگەی راگەیاندنی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، لە کۆبوونەوەکەدا ڕوونکردنەوەیەکی تێروتەسەل درا سەبارەت بەو رێکارانەی کە حکوومەتی عێراق بۆ پاراستنی باڵیۆزخانە و نێردە دیپلۆماسییەکانی ناو عێراق گرتوویەتییەبەر، هەروەها هەڵوێستی عێراق لە رەتکردنەوەی هەر هێرشێک بۆ سەر هەر نێردە یان باڵیۆزخانەیەک لە ناوخۆی وڵاتدا دووپات کرایەوە.

هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا ئاماژە بە ڕێنماییەکانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان کرا بۆ بەدواداچوون بۆ هەموو ئەو کەسانەی تێوەگلاون لە بەئامانجگرتنی باڵیۆزخانەکان و گرتنەبەری رێکاری یاسایی بەرامبەریان."

بە پێی راگەیەنراوەکە، هەڵوێستی عێراق روون کرایەوە کە بەشێک نییە لە ململانێکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. هاوکات جەخت کرایەوە کە عێراق پارێزگاری لە هەڵوێستە بێلایەنەکەی دەکات بۆ پشتیوانیکردنی ئەو سەقامگیری و گەشەسەندنەی کە لە ساڵانی رابردوودا بە پاڵپشتیی هاوبەش و دۆستەکانی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا نەخشاندوویەتی."

لە میانی کۆبوونەوەکەدا، ئەعرەجی دووپاتی کردەوە لەسەر "گرنگیی بوونی نێردە دیپلۆماسییەکان لە عێراق و راپەڕاندنی کارەکانیان بە شێوەیەکی ئاسایی"، ئاماژەی بەوەش کرد کە "هێزە سیاسییەکانی عێراق بەردەوامن لە تەواوکردنی ئەو شایستە دەستوورییانەی ماون، لە پێناو پشتگیریکردنی پرۆسەی دیموکراسی لە وڵاتدا."

لەوەتەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران دەستی پێکردووە، گرووپە لە یاسادەرچووەکانی عێراق، بەردەوام لە رێگەی درۆن و کاتیۆشاوە، هەوڵی بە ئامانجگرتنی باڵیۆزخانەی وڵاتان دەدەن، هەروەها ئەو گرووپانە دەیانەوێت بازنەی جەنگ فراوان بکەن و عێراقیش تێوەبگلێنن.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.