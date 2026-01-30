سیاسی

هاوسەرۆکانی دەم پارتی: ئیرادەی رۆژئاوا بۆ ئێمە بنەمایە

سووریا رۆژئاوای كوردستان ڕێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق دەم پارتی

هاوسەرۆکانی پارتی یەکسانی و دیموکراسی(دەم پارتی) پێشوازی لە رێککەوتنی گشتگیری نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و حکوومەتی سووریا دەکەن و لە راگەیەندراوێکدا دەڵێن " ئیرادەی رۆژئاوا بۆ ئێمە بنەمایە".

دوای بڵاوکردنەوەی ناوەرۆکی رێککەوتنی هەسەدە و حکوومەتی سووریا، تولای هاتیمۆغولاری و تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکانی دەم پارتی لە پێگەی فەرمی پارتەکەیان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس پەیامەکەیان بڵاوکردەوە و تێدا هاتووە "پێشوازی لە رێککەوتنی نێوان سەدە و حکوومەتی سووریا دەکەین و پشتگیری دەبین".

هەر لە پەیامەکەدا سوپاسی ئەو وڵات و دامەزراوە و لایەن و کەسایەتیانە دەکەن کە هاوکاربوون لە سەرخستنی ئەم رێککەوتنە. نووسیویانە "سڵاو لە بەرخودانی ئەم خەڵکە کە هەر لە یەکەم رۆژەوە لە سەرتاسەری جیهان بۆ کۆ دەنگی و پشتیوانی رژانە شەقامەکان."

هاوسەرۆکانی دەم پارتی دەڵێن "ئیرادەی رۆژائاوا بۆ ئێمە بنەمایە و ئەرکی ئێمە پشتیوانی ئەو بڕیارانەیە کە ئەوان دەیدەن. بۆیە دەستخۆشییان لێدەکەین کە ئامادەی دانوستان و رێککەوتن بوون. ئێمە هەمیشە جەختمان لەسەر ئەوە کردووەتەوە کە کێشەکان بە دانوستان و دیالۆگ چارەسەر بکرێن، ئێستاش پاڵپشت و پشتیوان دەبین".

ئەو پەیامەی هاوسەرۆکانی دەم پارتی لە کاتێکدا دێت کە رێککەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی سووریا راگەیەندرا  و دەقی رێککەوتنەکە لەلایەن ناوەندی راگەیاندنی هەسەدە بڵاوکرایەوە.

 خاڵەکانی رێککەوتنەکە بریتیبوون لە:

-    شەڕ رادەگیرێت و ئاگربەست بەردەوام دەبێت
-    بە قۆناغ هێزی سەربازیی و یەکە ئیدارییەکان تێکەڵ دەکرێن
-    هێزە سەربازییەکان لە خاڵەکانی بەریەککەوتن دەکشێنەوە
-    هێزی وەزارەتی ناوخۆ دەچێتە نێو حەسەکە و قامشلۆ و تێکەڵکردنی هێز دەستپێدەکات
-    سێ فیرقە سەربازی بۆ هێزەکانی هەسەدە پێکدەهێنرێن
-    لە چوارچێوەی فیرقەی پارێزگای حەلەب لیوایەکی سەربای بۆ کۆبانێ پێکدەهێنرێت
-    دامەزراوە مەدەنییەکانی خۆسەر دەخرێنە سەر حکوومەتی سووریا و فەرمانبەرەکان جێگیر دەکرێن
-    مافە مەدەنی و پەروەردەییەکانی گەلی کورد رێککەوتنی لەسەر کراوە
-    ئاوارەکان دەگەڕێنەوە ناوچەکانیان 
-    ئامانجی رێککەوتنەکە یەکخستنەوەی خاکی سووریایە بۆ بنیادنانەوەی وڵات

 
 
 
 
