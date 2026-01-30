پەیامی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبارەی رێککەوتنی حکوومەتی سووریا و هەسەدە

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی پێشوازیی لە رێککەوتنی نێوان حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات دەکات و هیوا دەخوازێت ئەم رێککەوتنە فراوان بکرێت و ببێتە مایەی ئاشتی.

ئەمڕۆ هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە پەیامێکدا، پێشوازیی لە رێککەوتنی نێوان حکوومەتی سووریا و هەسەدە دەکات و هیوای خواستووە رێککەوتنەکە ببێتە مایەی ئاشتی و ئازادی زیاتر و سەقامگیری و پێشکەوتن بۆ هەموو سووریا و بە تایبەتی ناوچە کوردییەکان.

سەرۆکوەزیران لە پەیامەکەیدا دەڵێت: پشتیوانی گەلی کوردستان لە هەموو جیهان و بە تایبەتی روڵی جەنابی سەرۆک بارزانی، لە کۆتاییهێنان بە گرژیەکان و گرتنەبەری رێگەی دایەلۆگ بۆ چارەسەریی بنەڕەتی کێشەکان، جێگەی شانازییە.

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا ئومێدی کردووە، رێککەوتنەکە ببێتە سەرەتایەک بۆ دابینکردنی مافە رەواکانی هەموو پێکهاتەکانی سووریا و رێگە خۆش بکات بۆ گەڕانەوەی سەربەرزانەی ئاوارەکان بۆ مال و زێد و ناوچەکانی خۆیان.

پێشوازی لە ڕێککەوتنی حکومەتی سووریا و هەسەدە دەکەین و هیوادارین ئەم ڕێککەوتنە، فراوانتر بکرێت و ببێتە مایەی ئاشتی و ئازادیی زیاتر و سەرەتایەک بێت بۆ دابینکردنی مافە ڕەواکانی هەموو پێکهاتەکانی سووریا و ڕێگە خۆش بکات بۆ گەڕانەوەی سەربەرزانەی ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 30, 2026

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

پێشوازی لە رێککەوتنی حکوومەتی سووریا و هەسەدە دەکەین و هیوادارین ئەم رێککەوتنە، فراوانتر بکرێت و ببێتە مایەی ئاشتی و ئازادی زیاتر و سەقامگیری و پێشکەوتن بۆ هەموو سووریا و بە تایبەتی ناوچە کوردییەکان و ببێتە سەرەتایەک بۆ دابینکردنی مافە رەواکانی هەموو پێکهاتەکانی سووریا و رێگە خۆش بکات بۆ گەڕانەوەی سەربەرزانەی ئاوارەکان بۆ مال و زێد و ناوچەکانی خۆیان.

پشتیوانی گەلی کوردستان لە هەموو جیهان و بە تایبەتی روڵی جەنابی سەرۆک بارزانی، لە کۆتاییهێنان بە گرژیەکان و گرتنەبەری رێگەی دایەلۆگ بۆ چارەسەریی بنەڕەتی کێشەکان، جێگەی شانازییە.

رێز و پێزانینمان هەیە بۆ رۆڵی سەرۆک و حکومەت و نوێنەر و کۆنگرێسی ئەمەریکا و وڵاتانی دۆست لە کوتاییهێنان بە گرژیەکان و پشتیوانیکردنی مافە رەواکانی هەموو پێکهاتەکانی سووریا و سەقامگیریی لە ناوچەکە.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

30ـی کانوونی دووەمی 2026