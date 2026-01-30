هۆشیار زێباری: رێککەوتنی نێوان دیمەشق و هەسەدە بەرهەمی هەوڵەکانی سەرۆک بارزانی بوو

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، پەردەی لەسەر وردەکاریی رێککەوتنە نوێکەی نێوان دیمەشق و هەسەدە لابرد. ناوبراو ئاشکرای کرد، کە ئەم رێککەوتن دەرئەنجامی دیپلۆماسییەکی چڕ و هەماهەنگییەکی باڵایە لە نێوان لایەنە نێودەوڵەتی و هەرێمییەکان، کە تێیدا جەخت لەسەر رۆڵی "بنیاتنەر"ـی هەرێمی کوردستان کراوەتەوە.

هەینی، 30ـی کانوونی دووەمی 2026، هۆشیار زێباری، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەژمار خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسویەتی: ئەو رێککەوتنەی لە نێوان حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) هاتە ئاراوە، دەرئەنجامی هەوڵە دیپلۆماسییەکانی تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی ترەمپ بۆ کاروباری سووریایە.

زێباری ئاماژەی بەوە دا کە ئەم هەنگاوە گرنگە، بەرهەمی هەوڵ و پەیوەندییە بەردەوامەکانی نوێنەری ئەمریکا بووە لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی و مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سوریای دیموکرات، هاوکات لەگەڵ ئەنجامدانی گفتوگۆی بنیاتنەر لەگەڵ حکوومەتی تورکیا بە مەبەستی رەواندنەوەی نیگەرانییەکان.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هۆشیار زێباری جەختی لەوە کردەوە کە سەرکەوتنی ئەم دەستپێشخەرییە پەیامێکی ڕوون و ئاشکرایە کە دەسەلمێنێت هەرێمی کوردستان خاوەنی پێگەیەکی بەهێز و رۆڵێکی ئەرێنی و بنیاتنەرە لە پرۆسەی چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکەدا.

ئەو بەرپرسە باڵایەی پارتی، ئەوەشی روون کردەوە، کە ئەم جۆرە لێکگەیشتنانە دەچنە خانەی بەرژەوەندیی باڵای سەرجەم گەلانی ناوچەکە و هەنگاوێکی کردەیین بە ئاراستەی کۆتاییهێنان بە گرژییەکان و پاراستنی ئاشتیی هەرێمی.

ئەمڕۆ دەقی رێککەوتننامە گشتگیرەکەی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی سووریا، بڵاو کرایەوە و تیاییدا هاتبوو، شەڕ کۆتایی دێت و پرۆسەی یەکگرتنی تەواوەتی هێزە سەربازی و دامەزراوە ئیدارییەکان لە باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا دەست پێدەکات.