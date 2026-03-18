دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا، ئاماری وردی ئەو هێرشانەی بڵاوکردەوە کە لە ماوەی دوو رۆژی رابردوودا کراونەتە سەر شاری سلێمانی و شارۆچکەی کۆیە.

چوارشەممە 18ـی ئاداری 2026، دەزگای ئاسایشی هەرێم: ئاماری هێرشە درۆنی و مووشەکییەکانی دوو رۆژی رابردووی بۆ سەر سلێمانی و کۆیە بڵاوکردەوە، گوێرەی راگەیەندراوەکە، رۆژی سێشەممە چەند هێرشێک ئەنجامدراون کە بریتین لە:

سلێمانی: (3) هێرشی درۆنی و (2) هێرشی مووشەکی کراونەتە سەر بارەگای هێزەکانی (70)، لە ئەنجامدا دوو پێشمەرگەی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە بە سووکی برینداربوون.

کۆیە: کاتژمێر 3:50 خولەکی پاشنیوەڕۆ، (2) هێرشی درۆنی کراوەتە سەر کەمپی پەنابەران لە کاتی راپەڕاندنی ئەرکەکانیاندا، دوو کارمەندی ئاگرکوژێنەوەی خەلیفان بە سووکی برینداربوون.

ئاماری هێرشەکانی ڕۆژی چوارشەممە (18ـی ئادار):

ئاسایشی هەرێم ئاماژەی بەوە کردووە ئەمڕۆش هێرشەکان بەردەوام بوون:

سلێمانی: (2) هێرشی درۆنی کراوەتە سەر بارەگای هێزەکانی (70).

کۆیە: کاتژمێر 2:00ـی بەرەبەیان هێرشێکی درۆنی کراوەتە سەر سەنتەری شارۆچکەکە، هەروەها لە کاتژمێر 1:30ـی پاشنیوەڕۆوە تاوەکو کاتی ئامادەکردنی راگەیەندراوەکە، (6) هێرشی درۆنی کراونەتە سەر کەمپی پەنابەرانی کۆیە.

دەزگای ئاسایش جەختی لەوە کردووەتەوە، لە هێرشەکانی ئەمڕۆدا هیچ زیانێکی گیانی نەبووە و زۆربەی هێرشە درۆنی و مووشەکییەکان پێش گەیشتن بە ئامانجەکانیان، لە ئاسماندا تێکشکێنراون.