چوارچێوەی هەماهەنگی تاوتوێی گۆڕینی مالیکی دەکات؛ 'دەوڵەتی یاسا و نەسر'ـیش ناکۆکن

پێش 10 خولەک

کاتژمێر 7ی ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ بڕیاردان لەسەر پرسی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆماری عێراق کۆدەبێتەوە؛ ئەوەش لە کاتێکدایە ناکۆکی لەنێوان پێکهاتەکانی چوارچێوەکەدا سەبارەت بە کشانەوە یان مانەوەی نووری مالیکی دروست بووە و سێ سیناریۆش بۆ دەرچوون لەم دۆخە خراوەتە ڕوو.

کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران

د. حەیدەر لامی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، هەموو ئەو هەواڵانەی بە "دەنگۆ" ناوبرد باس لە کشانەوە یان دوورخستنەوەی نووری مالیکی دەکەن و بە کوردستان24ی راگەیاند: سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا دوورناخرێتەوە و کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق پێکدەهێنێت.

لەلایەکی دیکەوە، دۆخەکە بەو ئاسانییە نابینرێت؛ د. سەلام زوبەیدی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی نەسر ئاماژەی بە مەترسییەکانی پەیامی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا کرد بۆ سەر عێراق و گوتی: پەیامەکە جێگەی گفتوگۆیە و رەنگە لەپێناو پاراستنی عێراق، بابەتی گۆڕینی کاندیدی سەرۆکوەزیران (نووری مالیکی) بێتە ئاراوە.

بە گوتەی زوبەیدی، ئەمەش دەرگە لەبەردەم دیاریکردنی جێگرەوە یان کاندیدکردنەوەی ئەو ناوانە دەکاتەوە پێشتر خۆیان کاندید کردووە.

هاوکات سەباح ساڵحی، ئەندامی دەستەی جێبەجێکردنی رەوتی حیکمە، کشانەوەی مالیکی بە فەرمی رەتنەکردەوە و دۆخی چوارچێوەی هەماهەنگی بە "سەخت" وەسف کرد.

بە بۆچوونی ئەو، کشانەوەی کاندیدەکەیان وەک "تێکشکان" دەردەکەوێت، بەڵام سێ سیناریۆ (ئەگەر) لەبەردەمیاندا هەیە:

1. راسپاردنی کەسێک و پاشان پێنەدانی متمانە پێی تا کاتەکەی بەسەر دەچێت (سووتاندنی کاندید)، ئینجا راسپاردنی کەسێکی دیکە.

2. دیاریکردنی جێگرەوەیەک بۆ مالیکی.

3. کشانەوەی خودی مالیکی وەک بڕیاری کۆتایی.

کاندیدی پۆستی سەرۆککۆمار

سەبارەت بە پۆستی سەرۆککۆمار، گوتەبێژی هاوپەیمانیی نەسر دووپاتی کردەوە، چوارچێوەی هەماهەنگی خوازیارە لایەنە کوردییەکان بە یەک کاندید بەشداری بکەن، بۆ ئەوەی دەنگەکانی چوارچێوە دابەش نەبن.

بە بڕوای گوتەبێژەکەی هاوپەیمانیی نەسر، د. فوئاد حوسێن بەهۆی شارەزایی لە کاروباری ناوخۆ و دەرەوە و پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان، بە نزیکترین کاندید دادەنرێت.

چاوەڕێ دەکرێت ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەم، فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق لەگەڵ فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق و کاندیدی پارتی بۆ پۆستی سەرۆککۆمار کۆببێیتەوە، بە مەبەستی یەکلاییکردنەوەی پرسەکە.

بڕیارە سبەی یەکشەممە، 01ـی شوباتی 2026، پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆببێتەوە، دوای ئەوەی سێشەممەی رابردوو لەسەر داوای یەکێتی بۆ گفتوگۆی زیاتر لەنێوان لایەنەکان، دانیشتنەکە دواخرا.