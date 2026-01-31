کاروانێکی دیکەی زیندانییانی داعش دەگاتە عێراق

پێش کاتژمێرێک

پرۆسەی گواستنەوەی داعشە زیندانیکراوەکانی سووریا بەردەوامە، بە گوێرەی زانیاری میدیا عەرەبییەکان 150 داعشی دیکە بەمزووانە دەگوازرێنەوە بۆ عێراق.

شەممە 31ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەکی ئەمنی کە نەیویستووە ناوەکەی ئاشکرا بکرێت بە میدیا عەرەبییەکانی راگەیاندووە، تاوەکو ئێستا عێراق 953 داعشی زیندانیکراوی لە سووریا گەڕاندووەتەوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، بەهۆکاری نالەباری کەشوهەوا لە رۆژانی رابردوودا پرۆسەکە خاوبووەتەوە.

سەرچاوەکە ئاشکرایکردووە، بڕیارە ئەمڕۆ یان سبەی 150 داعشی دیکەی زیندانیکراو بگەنە عێراق، جەختی لەوەشکردووەتەوە، گرژییەکانی ئەم دواییەی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات ( هەسەدە ) و سوپای عەرەبیی سووریا بە هاوکاری گرووپە چەکدارەکان، کاریگەریی هەبووە لە پەلە کردن بۆ گواستنەوەی ئەو داعشانە، بەڵام بەهۆکاری رێککەوتنی نێوانیان لەوانەیە ژمارەی ئەو داعشانەی بڕیاربوو بۆ عێراق بگوازرێنەوە کەمبکرێتەوە.

سەرچاوەکە ئاشکرایکردووە، تاوەکو ئێستا 953 داعشی زیندایکراو لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ عێراق، ئاماژەی بەوەشکردووە، لە کۆی ئەو ژمارەیە تەنها 3 کەسیان عێراقیین، ئەوانی دیکە لە نەتەوە جیاوازەکانن و خەڵکی وڵاتانی ئەوروپی و ئاسیان.

هەفتەی ڕابردوو کاروانی یەکەمی گواستنەوەی داعشە زیندانیکراوەکانی سووریا کە 150 کەس لە سەرکردە دیارەکانی ڕێکخراوەکە و ئەوروپییەکانیان تێدابوو، لە سووریاوە گەیشتنە عێراق، ئەو داعشانە کە هەموویان لەسەر ئاستی سەرکردایەتی بوون، بەشدارییان لە ئۆپەراسیۆنەکانی داعش لە عێراقدا کردووە.

رۆژی 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سوپای ئەمریکا رایگەیاند، دەستیان کردووە بە گواستنەوەی ئەو داعشە زینانیانەی کە لە زیندانەکانی سووریا زیندانی کراون، ئەمەش نیگەرانی وڵاتانی ناوچەکە بە گشتی و وڵاتانی ئەوروپای لێکەوتەوە، هاوکات هۆشداریداراوە کە دەبێت ئەو داعشانە بە رێکاری ئەمنی توند بگوازرێنەوە و لە عێراق چاودێری بکرێن.

حکوومەتی عێراق لەمبارەیەوە چەند جارێک داوای لە نەتەوە تەکگرتووەکان و وڵاتانی ئەوروپا کردووە ئەو داعشانەی هەڵگری رەگەزنامەی وڵاتانی بیانین بیانگەڕێننەوە و لە وڵاتی رەسەنی خۆیان دادگایی بکرێن و سزا بدرێن بۆ ئەوەی مەترسی و بارگرانی لەسەر عێراق دروست نەکەن و ئاسایشی ناوچەکە نەکەوێتە ژێر مەترسی دووبارە سەرهەڵدانەوەی داعش.