مەسەدە: رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق، هەنگاوێکە بۆ رێگریکردن لە گرژی زیاتر

پێش 51 خولەک

ئەنجوومەنی سووریای دیموکرات (مەسەدە)، رێککەوتنی ئەم دواییەی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی کاتیی سووریا بە هەنگاوێکی گرنگ وەسف دەکات بۆ کۆتاییهێنان بە گرژییەکان و زەمینەسازی بۆ قۆناغێکی سیاسیی نوێ.

شەممە 31ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەنجوومەنی سووریای دیموکرات لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ئەم رێککەوتنە بەشێکە لە هەوڵەکان بۆ رێگریکردن لە پەرەسەندنی دۆخەکە بەرەو کێشەی زیاتر. جەختیشی کردووەتەوە، سەرکەوتنی هەر لێکتێگەیشتنێکی ئەمنی و سیاسی، بەندە بە پابەندبوونی کردەیی بە پاراستنی خەڵکی مەدەنی، مسۆگەرکردنی مافەکان و گەڕانەوەی ئارام و سەربەرزانەی ئاوارەکان.

مەسەدە لە راگەیەندراوەکەدا، بە توندی دژایەتی خۆی بۆ بەکارهێنانی هێزی سەربازی بۆ یەکلاکردنەوەی کێشە سیاسییەکان دەربڕیوە و ئاماژەی بەوە داوە کە ئەو ئاڵۆزییانەی لە ناوچە کەناراوییەکانی سووریا ، سوەیدا و باکووری رۆژهەڵاتی سووریا روویانداوە، دەرخەری ئەو راستییەن کە رێککەوتنی کاتی و بەشەکی بەس نین و دەبێت کار بۆ چارەسەری ریشەیی و قۆناغی گواستنەوەی بەرپرسیارانە بکرێت بۆ رێگریکردن لە "گەڕانەوەی ستەمکاری".

لە بەشێکی دیکەی هەواڵەکەدا هاتووە، مەسەدە داوا دەکات متمانە لەنێوان پێکهاتەکانی گەلی سووریا بنیات بنرێتەوە و هاوبەشی عەرەبی-کوردی بەهێزتر بکرێت. هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە کە ئەمڕۆ سووریا لە قۆناغێکی وەرچەرخاندایە و پێویستە هێزە مەدەنی و سیاسییەکان رۆڵی سەرەکی بگێڕن لە پاراستنی یەکێتیی وڵات و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر.