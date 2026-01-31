قارەمان عوسمان: هەوڵەکانی سەرۆک بارزانی بۆ یەکخستنی رەوەندی کوردستانی گەیشتووەتە قۆناغێکی زۆر بەهێز و کاریگەر

پێش 10 خولەک

قارەمان عوسمان، بەرپرسی ئۆفیسی سەرپەرشتیاری ڕەوەندی کوردستانی، رایگەیاند: ئەو یەکدەنگی و یەکڕیزییەی ئەمڕۆ لە شاری بۆنی وڵاتی ئەڵمانیا بینرا، بەرهەمی هەوڵە بەردەوامەکانی سەرۆک بارزانییە بۆ کۆکردنەوەی کوردانی دیاسپۆرا لەژێر یەک چەتر و ئاراستەکردنیان بەرەو دۆزی ڕەوای گەلەکەیان.

ئاماژەی بەشکرد، کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی هەموو تواناکانی خستووەتە گەڕ تاوەکو کورد لە دەرەوەی وڵات لە ژێر یەک ناسنامەی نەتەوەییدا کۆبکاتەوە.

لە پەراوێزی خۆپیشاندانە فراوانەکەی شاری بۆن کە بۆ پشتیوانیکردنی ڕۆژئاوای کوردستان ڕێکخرابوو، قارەمان عوسمان لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان 24 تیشکی خستە سەر ئەوەی، پڕۆسەی یەکخستنی رەوەندی کوردستانی رۆژ لە دوای رۆژ لە هەر 4 پارچەی کوردستان و لە دیاسپۆراشدا بەهێزتر دەبێت.

قارەمان عوسمان جەختی کردەوە لەوەی، بەشداریکردنی کوردانی هەموو بەشەکانی کوردستان لەم گردبوونەوەیەدا و سوپاسگوزارییان بۆ هەوڵەکانی سەرۆک بارزانی، نیشانەی سەرکەوتنی ئەو پەیامە نەتەوەییەیە کە سەرۆک بارزانی کاری بۆ دەکات.

بەرپرسی ئۆفیسی سەرپەرشتیاری ڕەوەندی کوردستانی سوپاسی تایبەتی سەرۆک بارزانی کرد بۆ ئەو پەیامە مێژووییەی کە لە ڕێگەی سەرپەرشتیاری گشتیی ڕەوەندی کوردستانییەوە ئاراستەی کوردانی تاراوگەی کرد،هەروەها ئاماژەی بە رۆڵی دیپلۆماسیی کاریگەری سەرۆک بارزانی کرد لەسەر ئاستی جیهان، کە هەموو هەوڵێکی داوە تاوەکو رێگری بکات لە هەر هەوڵێکی قڕکردن و نەهێشتنی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان، ئەمەش ورەی کوردانی دیاسپۆرای بۆ خەباتی مەدەنی و دیپلۆماسی بەرز کردووەتەوە.

کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی وەک چەترێکی نیشتمانی لە ژێر رێنماییەکانی بارەگای بارزانی کار دەکات بۆ ڕێکخستنی تواناکانی ملیۆنان کورد لە وڵاتانی ئەورووپا و جیهان، گردبوونەوەی شاری بۆن لە 31ـی کانوونی دووەمی 2026، کە یەک لە گەورەترین جووڵە جەماوەرییەکانە، هاوکاتە لەگەڵ پەرەسەندنە سیاسییەکانی سووریا و ڕێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق، ئەم یەکدەنگییەی کوردانی دەرەوە وەک گوشارێکی دیپلۆماسیی کاریگەر دەبینرێت کە توانیویەتی سەرنجی پەرلەمان و حکوومەتە ئەورووپییەکان بۆ لای مافە رەواکانی گەلی کورد رابکێشێت.