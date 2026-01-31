عەباس عراقچی سوپای پاسداران بە پارێزەری سەقامگیریی ناوچەکە وەسف دەکات

پێش دوو کاتژمێر

عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، ڕەخنەی لە دەستوەردانە سەربازییەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ناوچەی کەنداو و گەرووی هورمزدا گرت.

عراقچی ئاماژەی بەوە کرد، ئەمریکا هەزاران کیلۆمەتر لە ناوچەکە دوورە، کەچی هێشتا هەوڵ دەدات بڕیار و مەرج بەسەر هێزە چەکدارەکانی ئێراندا بسەپێنێت لە ناو خاکی خۆیاندا، ئەمەش وەک رەفتارێکی نالۆژیکی و نایاسایی وەسف کرد.

وەزیری دەرەوەی ئێران تیشکی خستە سەر ناکۆکییەکانی ناو سیاسەتی واشنتن و ڕایگەیاند: فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە لایەکەوە داوای پیشەییبوون لە سوپای پاسداران دەکات، کەچی لە لایەکی ترەوە هەمان ئەو هێزەی خستووەتە لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان.

عراقچی جەختی کردەوە، ئەم جۆرە مامەڵەیە گەیشتووەتە ئاستێکی بێمانا و جیهان ئێستا رووبەڕووی ئەو ناڕوونییە بووەتەوە، کە بە داخەوە هەندێک لە وڵاتانی ئەورووپیش هەمان سیاسەتیان گرتووەتە بەر.

لە پەیامەکەیدا عراقچی بەرگریی لە رۆڵی سوپای پاسدارانی ئێران کرد و وەک پارێزەری سەرەکیی ئاشتی و سەقامگیری لە کەنداو و گەرووی هورمز ناوی برد.

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم هێزە لە مەیدانی جەنگدا توانای خۆی بەرانبەر بە گروپە تیرۆریستییەکان و هێزە داگیرکەرەکان سەلماندووە، هەروەها دووپاتی کردەوە، ئازادیی جوڵەی دەریایی و سەلامەتیی جوڵە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمز بۆ ئێران و وڵاتانی دراوسێ بایەخێکی ژیانیی هەیە، بەڵام ئامادەیی هێزە بیانییەکان لە ناوچەکەدا هەمیشە ئەنجامی پێچەوانەی هەبووە و بووەتە هۆی پەرەسەندنی گرژییەکان لەبری هێورکردنەوەیان.