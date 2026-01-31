چوارچێوەی هەماهەنگی: هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیرانی داهاتوو پرسێکی تەواو تایبەتە بە عێراق

پێش کاتژمێرێک

چوارچێوەی هەماهەنگی، کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی لە نووسینگەی نووری مالیكی ئەنجام دا و تێیدا دوایین پەرەسەندنە سیاسییەکانی عێراقی تاوتوێ کرد و رایگەیاند: نووری مالیکی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق ناکشێنینەوە.

لە راگەیەندراوێکدا کە ئەمڕۆ شەممە 31ـی کانوونی دووەمی 2026 بڵاوی کردووەتەوە، چوارچێوەی هەماهەنگی جەختی لەوە کردەوە، هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیرانی داهاتوو پرسێکی تەواو ناوخۆیی و دەستووریی عێراقە و تەنیا لە ڕێگەی میکانیزمە سیاسییە نیشتمانییەکان و بە ڕەچاوکردنی بەرژەوەندییە باڵاکانی وڵات یەکلایی دەکرێتەوە.

هەروەها لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی سووربوونی خۆیان لەسەر کاندیدکردنی نووری مالیكی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق دووپات کردەوە.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، پڕۆسەی دەستنیشانکردنی سەرۆکی حکوومەت دەبێت بە دوور بێت لە هەموو جۆرە فشار و سەپاندنێکی دەرەکی، چونکە عێراق دەوڵەتی دامەزراوەیە و دەتوانێت بەپێی دەستوور و ئیرادەی نوێنەرانی گەل ئەرکە سیاسییەکانی خۆی جێبەجێ بکات.

چوارچێوەی هەماهەنگی داوای لە هەموو لایەنەکان کرد، ڕێز لە کاتە دەستوورییەکان بگرن و پابەندی وادە دیاریکراوەکان بن، هاوکات داوای کرد هەوڵەکان چڕ بکرێنەوە بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی گشتگیر کە جێگەی ڕەزامەندیی هەموو لایەنەکان بێت.

سەبارەت بە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان، چوارچێوەی هەماهەنگی ئاماژەی بەوە کرد، پەرۆشی بنیاتنانی پەیوەندییەکی هاوسەنگە لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بە تایبەت زلهێزە کاریگەرەکان.

جەختیشی کردەوە، ئەم پەیوەندییانە دەبێت لەسەر بنەمای ڕێزی بەرانبەر و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی عێراق دابڕێژرێن، تاوەکو سەروەریی وڵات بە پارێزراوی بمێنێتەوە و بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بەدی بێن.