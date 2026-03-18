نرخی نەوتی برێنت 108 دۆلاری تێپەڕاند

دوای هێرشە ئاسمانییە هاوبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر کێڵگە غازییەکانی ئێران لە کەنداو، نرخی نەوت لە بازاڕە جیهانییەکاندا بازدانێکی گەورەی بەخۆوە بینی و نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت 108 دۆلاری تێپەڕاند.

رۆژی چوارشەممە، 18ی ئاداری 2026، نرخی نەوت لە بازاڕە جیهانییەکاندا بە شێوەیەکی کتوپڕ بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینی، ئەمەش دوای ئەوەی هێزەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانییان کردە سەر دامەزراوە ستراتیژییەکانی ئێران لە گەورەترین کێڵگەی غازی ناوچەی کەنداو. تاران لە یەکەم کاردانەوەیدا داوای هێرشی تۆڵەسەندنەوەی بۆ سەر ژێرخانە وزەییەکانی ناوچەکە کردووە، ئەمەش ترسی لای وەبەرهێنەران دروست کردووە.

بەپێی دوایین ئامارەکانی بازاڕ، نرخی نەوتی خاوی برێنتی دەریای باکوور بە رێژەی زیاتر لە 5% بەرز بووەوە و گەیشتە 108.60 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. هاوکات، نرخی نەوتی تێکساسی ئەمریکی (WTI) بە رێژەی 1.9% بەرز بووەوە و گەیشتە 98.01 دۆلار. ئەم بازدانە لە نرخەکاندا راستەوخۆ پەیوەندی بە مەترسییەکانی پچڕانی زنجیرەی دابینکردنی وزە هەیە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

هێرشەکان کێڵگەی پارسی باشوور (گومەزی باکوور)یان گرتووەتەوە، کە بە گەورەترین یەدەگی غازی سروشتی لە جیهاندا دادەنرێت. ئەم کێڵگەیە نەک تەنیا بۆ هەناردە، بەڵکوو بۆ ناوخۆی ئێرانیش بایەخێکی ژیانیی هەیە، چونکە نزیکەی 70%ی پێداویستیی غازی سروشتیی ناوخۆیی ئەو وڵاتە دابین دەکات. پەککەوتنی ئەم دامەزراوەیە دەتوانێت قەیرانێکی گەورەی وزە لە ناوخۆی ئێران و بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا دروست بکات.