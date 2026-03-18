دوای رێککەوتنی بەغدا و هەولێر نرخی نەوت زیاتر لە دوو دۆلار دابەزی

پێش کاتژمێرێک

دوای ئەوەی هەردوو حکوومەتی فیدراڵی عێراق و هەرێمی کوردستان لەبارەی هەناردەکردنەوەی نەوت لە رێگەی بۆری نەوتی هەرێم بۆ بەندەری جەیهان رێککەوتن، نرخی هەر بەرمیلێک نەوت لە بازاڕەکانی جیهانی زیاتر لە دوو دۆلار دابەزی.

ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز ئەمڕۆ چوارشەممە، 18ـی ئاداری 2026، بڵاویکردووەتەوە، رێککەوتنەکەی دوێنێی نێوان حکوومەتی فیدراڵی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت لە رێگەی بۆری نەوتی هەرێمی کوردستان – بەندەری جەیهانی تورکیا، نیگەرانیەکانی رەواندەوە و گەشبینی بۆ دابینکردنی نەوت لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ بازاڕی وزە گەڕاندووەتەوە، کە بەهۆیەوە نرخی هەر بەرمیلێک نەوت زیاتر لە دوو دۆلار دابەزیوە بەراورد پێش رێککەوتنەکە.

بەڵام بەهۆی ئەوەی تاوەکوو ئێستا هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ کراونەوەی گەرووی هورمز دەسپێکردنەوەی لێشاوی هەناردەی نەوت لە وڵاتانی دیکەی کەنداوەوە، نرخی هەر بەرمیلێک نەوتی برێنت لە سەرووی 100 دۆلارەوە مامەڵەی پێوە دەکرێت.

بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی رۆیتەرز، بەر لە رێککەوتنەکەی نێوان هەولێر و بەغدا، نرخی هەر بەرمیلێک نەوت بە رێژەی %3 بۆ گرێبەستە داهاتووەکان بەرزبووەوە، بەڵام دوای راگەیاندنی رێککەوتنەکە نرخی نەوتی خاوی برێت بۆ هەر بەرمیڵێک بە رێژەی 2.29 دۆلار دابەزی، هاوکات نرخی هەر بەرمیلێکی نەوتی تێکساس 2.99 دابەزی.

بەهۆی جەنگی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران و داخرانی گەرووی هورمز، هاوکات بەهۆی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی کەنداو، بەرهەمهێنان و هەناردەی نەوتی عێراق و وڵاتانی دیکەی ناوچەکە بۆ بازاڕەکانی جیهان سفر بووەتەوە.

لە بارەی هەناردەکردنی نەوتەوە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە "لەسەر بڕیاری مەسرور بارزانی سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان و لەبەرچاوگرتنی ئەم بارودۆخە نائاساییەی كە رووبەرووی وڵات بووەتەوە ، كاتژمێر 6:30 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 18ـی ئادار، وەزارەتی سامانە سروشتییەكان بەهەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی نەوتی فیدراڵی دەست كرا بە ئیشپێكردنی وێستگەی نەوتی سارالو بۆ گواستنەوەی 250 هەزار بەرمیل نەوت رۆژانە بۆ وێستگەی فیشخابوور تاوەكو لە رێگەی بۆری نەوتی هەرێمی كوردستان رەوانەی بەندەری جەیهانی توركی لەسەر كەنارەكانی دەریای ناوەڕاست بكرێت."