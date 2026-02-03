ئەردۆغان، ئامادەیی وڵاتەکەی بۆ نێوەندگریی ئەمریکا و ئێران دەردەبڕێت

2026-02-03 20:14

سەرۆککۆماری تورکیا، جەخت لەسەر گرنگیی ستراتیژیی پەیوەندییەکانی نێوان ئەنقەرە و ریاز دەکاتەوە و بە کۆڵەکەی سەقامگیریی ناوچەکەی دەزانێت. هاوکات ئامادەی وڵاتەکەی بۆ نێوەندگیریی ئەمریکا و ئێران دەردەبڕێت و هۆشداریش دەدات لە هەر هەنگاوێک کە ببێتە هۆی هەڵگیرسانی جەنگ.

سێشەممە، 3ـی شوباتی 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە سعوودییە لەگەڵ محەممەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی وڵاتەکە کۆبووەوە.

هاوکات ئەردۆغان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ رۆژنامەی "الشرق الأوسط"، رایگەیاند: تورکیا و سعوودیەی دوو دەوڵەتی دۆستن کە پەیوەندیی مێژوویی و نەریتی دەوڵەتداریی ریشەدار کۆیان دەکاتەوە، هەردوولاش هەست بە بەرپرسیارێتییەکی گەورەی هەرێمی دەکەن".

ئێران و ئەگەری پێکدادان لەگەڵ ئەمریکا

سەبارەت بە گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران، ئەردۆغان هۆشداری دا لە هەر سیناریۆیەک کە ببێتە هۆی شەڕێکی نوێ لە ناوچەکەدا و گوتی: "ئەزموونەکان سەلماندوویانە کە ئەو سیناریۆیانە تەنیا کارەسات و وێرانکارییان لێ دەکەوێتەوە، وەک ئەوەی لە عێراق و سووریا و ئەفغانستان بینیمان".

سەرۆکی تورکیا جەختی کردەوە، ئامادەین رۆڵی نێوەندگیریی ئێران و ئەمریکا بگێڕین بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان. گوتیشی: ئێمە دژی هەر هەنگاوێکین کە ئاگری جەنگ خۆش بکات".

دۆسیەی سووریا؛ یەکپارچەیی خاک و ئاشتەوایی

سەبارەت بە دۆخی سووریا و هەوڵەکان بۆ رێککەوتنی حکوومەتی سووریا و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ئەو گوتی: "پێویستە چارەسەر لەسەر بنەمای پاراستنی یەکپارچەیی خاکی سووریا، بەهێزکردنی یەکێتیی وگەڕانەوەی شکۆی دەوڵەت بێت".

هەروەها ئاماژەی بەوە دا کە "سووریایەک هەڕەشە بۆ دراوسێکانی دروست نەکات و ببێتە چەتری کۆکەرەوەی هەموو پێکهاتەکان لەسەر بنەمای هاووڵاتیبوون، بۆ سەقامگیریی ناوچەکە گرنگە".