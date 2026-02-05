سیاسی

کۆشکی سپی: سبەی ویتکۆف و کۆشنەر بەشداریی دانوستان لەگەڵ ئێران دەکەن

جیهان ئەمریکا ئێران دانوستانە ناڕاستەوخۆکان

کۆشکی سپی بە فەرمی ئاشکرای کرد، کە دانوستانە چاوەڕوانکراوەکەی ئەمریکا لەگەڵ ئێران، بە بەشداریی کەسایەتییە نزیکەکانی دۆناڵد ترەمپ بەڕێوە دەچێت و دیپلۆماسی تەوەری سەرەکیی گفتوگۆکان دەبێت.

پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، کارۆلاین لیڤیت، گوتەبێژی کۆشکی سپی، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا، گوتی: سبەی هەینی لە مەسقەتی پایتەختی سەڵتەنەی عوممان دانوستانی ناڕاستەوخۆ لە نێوان شاندەکانی واشنتن و تاران بەڕێوە دەچێت.

بە گوێرەی زانیارییەکان، ستیڤ ویتکۆف، نێردەتی تایبەتی ترەمپ بۆ کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و کوشنەر، زاوای دۆناڵد ترەمپ و راوێژکاری باڵا، بەشداریی لە دانوستانی مەسقەت دەکەن.

گوتەبێژی کۆشکی سپی ئاماژەی بەوە داوە، کە ئامانجی ترەمپ ئەوەیە بزانێت "ئایا دەکرێت رێککەوتنێک لەگەڵ ئێران واژۆ بکرێت" و دیپلۆماسی چەقی گفتوگۆکانی سبەی دەبێت.

لە لایەکی دیکەوە، پێگەی هەواڵی 'ئەکسیۆس' لە زاری بەرپرسێکی باڵای ئەمریکییەوە وردەکاریی مەرجەکانی واشنتنی ئاشکرا کردووە. 

بە گوێرەی راپۆرتەکە، تەوەری سەرەکیی گەڕی دانوستان نێوان واشنتن و تاران لە مەسقەت، پرسی "گواستنەوە و بردنەدەرەوەی یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێرانە بە رێژەی 60%.

بەرپرسە ئەمریکییەکە ئاماژەی بەوەش داوە، کە واشنتن بە روونی داوا لە تاران دەکات پابەند بێت بەوەی لە داهاتوودا پرۆسەی پیتاندنی یۆرانیۆم رابگرێت و کۆتایی پێ بهێنێت.

هەر ئەمڕۆ ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) رایگەیاند: عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە، بە مەبەستی دەستپێکردنی گەڕێکی نوێی دانوستان لەگەڵ شاندی ئەمریکا، بەرەو مەسقەتی پایتەختی سەڵتەنەی عوممان بە رێ کەوتووە.

هاوکات دەڵێت: تاران هیوای خواستووە کە لایەنی ئەمریکی لەم گەڕەی ئەمجارەی دانوستاندا بە "بەرپرسیارێتی، واقیعبینی و جیدییەتەوە" بەشدار بێت.

بەقایی جەختی لەوەش کردووەتەوە، کە نابێت هیچ دەرفەتێک بۆ بەکارهێنانی دیپلۆماسی لەدەست بدرێت، ئەوەش لەپێناو دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییەکانی ئێران و زامنکردنی ئاشتی و سەقامگیریی ناوچەکە.

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,