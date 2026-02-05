نێچیرڤان بارزانی و مەزڵووم عەبدی کۆبوونەوە

پێش 20 کاتژمێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات، لە هەولێر کۆبوونەوە.

پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و شاندێکی یاوەری کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی دۆخی رۆژئاوای کوردستان و سووریا بە گشتی و رێککەوتنی نێوان دیمەشق و هەسەدە با تایبەتی کرا.

بڕیارە سبەی هەینی، مەزڵووم عەبدی لەگەڵ ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، کۆبێتەوە، بە پێی زانیارییەکان، تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە تاوتوێکردنی رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشقە.

سەردانی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا بۆ هەولێر

ئێوارەی ئەمڕۆ ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە و گەیشتە پایتەختی هەرێمی کوردستان.

بە پێی زانیارییەکانی کوردستان24، سبەی خشتەی کارەکانی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا چڕ دەبێتەوە؛ لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی و مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کۆدەبێتەوە.

ئامانجی سەرەکیی ئەم سەردانەی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا بۆ هەولێر، تاوتوێکردنی پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان پاریس و هەولێرە. هاوکات دۆسیەی ئاڵۆزییەکانی سووریا و وردەکاریی رێککەوتنی نێوان حکوومەتی دیمەشق و هەسەدە، تەوەرێکی گرنگی گفتوگۆکان دەبێت.