عومەر شێخمووس: زۆرینەی دەستکەوتەکانی رۆژئاوای کوردستان بەدی هاتوون

پێش 10 کاتژمێر

عومەر شێخمووس، کەسایەتیی دیاری سیاسی و ئەندامی دەستەی دامەزرێنەرانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، گەشبینیی خۆی بۆ پاشەڕۆژی کورد دەربڕی و جەختی کردەوە، گەلی کورد لەناو ناچێت.

شێخمووس ئاماژەی بەوە کرد، رۆڵی سەرۆک بارزانی لە لێکنزیککردنەوەی لایەنە سیاسییەکانی سووریا زۆر کاریگەر و مێژوویی بووە.

لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ ئاوارە هەورامی پەیامنێری کوردستان 24 لە سوید، عومەر شێخمووس تیشکی خستە سەر بارودۆخی سیاسیی رۆژئاوای کوردستان و رایگەیاند: مەرسوومی کۆماریی سووریا لە زۆر لایەنەوە هاوشێوەی رێککەوتنامەی 11ی ئاداری ساڵی 1970یە.

بە بڕوای ئەم سیاسییە دێرینە، ئێستا نزیکەی 65ی کۆی ئەو دەستکەوت و خواستانەی کورد لە رۆژئاوای کوردستان هەیبووە، بەدی هاتوون و ئەمەش وەک سەرکەوتنێکی گەورە هەژمار دەکرێت.

شێخمووس باسی لەوەش کرد، تەنیا یەکڕیزیی نەتەوەیی دەتوانێت پارێزگاری لەو دەستکەوتانە بکات کە لە رۆژئاوای کوردستان بەدەست هاتوون.

سەبارەت بە پرسی ئۆتۆنۆمیش، ئەو پێی وایە هەرچەندە بەدەستهێنانی ئۆتۆنۆمی لەم قۆناغەدا کارێکی زەحمەتە، بەڵام پێویستە رۆژئاوای کوردستان سوود لە ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێمی کوردستان وەربگرێت بۆ رێکخستنی کاروباری خۆی، بەتایبەت کە لە ئێستادا وڵاتانی ئەورووپا پشتیوانییەکی باشی دۆزی کورد دەکەن.

عومەر شێخمووس یەکێکە لە سیاسەتمەدارە ناسراوەکانی کورد و یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، بەهۆی ئەزموونە درێژخایەنەکەی لە کاری سیاسی و دیپلۆماسی، هەمیشە وەک چاودێرێکی وردی رووداوەکانی ناوچەکە دەردەکەوێت، ئەم لێدوانانەی لە کاتێکدایە کە ناوچەکە و بەتایبەت رۆژئاوای کوردستان و سووریا، بە قۆناغێکی هەستیاری سیاسی و گۆڕانکاریی نوێدا تێدەپەڕێت و پرسی مافەکانی کورد لەو وڵاتەدا بووەتە تەوەری سەرەکیی گفتوگۆ نێودەوڵەتییەکان.