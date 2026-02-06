چالاکییە سیخوڕییەکان و کردەوە تێکدەرانەکانی رووسیا نەرویجی هەرسان کردووە

پێش کاتژمێرێک

دەزگا ئەمنییەکانی نەرویج هۆشدارییان داوە کە مەترسیی چالاکییە هەواڵگرییەکانی رووسیا و ئەگەری ئەنجامدانی کردەوەی تێکدەرانە لە دژی ژێرخانی وڵاتەکەیان، بەتایبەت کەرتی وزە و دامەزراوە سەربازییەکان زیادی کردووە.

هەینی 6ـی شوباتی 2026، دەزگای ئاسایشی ناوخۆی نەرویج، لە بارەی زیادبوونی چالاکییە هەواڵگرییەکانی رووسیا لە ناو خاکی نەرویج هۆشداریداوە، رایگەیاندووە، مەترسی روودانی کردەوەی تێکدەرانە لە لایەن دەزگا سیخوڕی و هەوڵگریی رووسیاوە بۆ سەر نەرویج هەن.

نەرویج کە هاوپەیمانیی ئۆکرانیایە و گەورەترین دابینکاری گازی سروشتییە لە رێگەی بۆرییەوە بۆ ئەوروپا، نیگەرانی خۆی دەربڕێوە لەوەی ترسی هەیە دەزگا هەواڵگریی رووسیا ژێرخانی وزەی وڵاتەکە بکاتە ئامانج، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم کردەوانەی رووسیا چ هەڵمەتی مەیدانی یان ئەلیکترۆنییەوە بێت، کاریگەری خراپ لەسەر ئاسایشی ناوخۆی نەرویج و تەواوی وڵاتانی ئەوروپا دروست دەکات.

دەزگای ئاسایشی ناوخۆی نەرویج لە راپۆرتی ساڵانەی خۆیدا بۆ هەڵسەنگاندنی هەڕەشەکان ئاماژەی بەوە کردووە، "پێشبینی دەکەین دەزگا هەواڵگرییەکانی رووسیا لە ساڵی 2026دا چالاکییەکانیان لە نەرویج چڕتر بکەنەوە، لەگەڵ بەردەوامبوونی جەختکردنەوە لەسەر ئامانجە سەربازییەکان، مەشق و راهێنانەکانی هاوپەیمانان، پشتیوانییەکانی نەرویج بۆ ئۆکرانیا، و ئۆپراسیۆنەکان لە ناوچەی جەمسەری باکوور".

هەروەها دەڵێت، "ناوچەکانی ئەوپەڕی باکوور و سڤالبارد گرنگییەکی تایبەتیان لای ئەوان هەیە، هەر بۆیە بە شێوەیەکی تایبەت و زیاتر رووبەڕووی مەترسیی چالاکییە هەواڵگرییەکان و کاریگەرییەکان دەبنەوە".

لە مانگی ئابی رابردوودا، دەزگای ئاسایشی ناوخۆی نەرویج، رایگەیاند، هاکەرانی پەیوەندیدار بە رووسیا بۆ ماوەیەکی کورت کۆنترۆڵی کارپێکردنی بەنداوێکی بەرهەمهێنانی وزەی کارۆئاوییان کردووە، هاوکات مۆسکۆی تۆمەتبار کرد بەوەی بووەتە هەڕەشەیەکی مەترسیدار بۆ سەر وڵاتەکەیان.

باڵیۆزخانەی رووسیا لە ئۆسلۆ رایگەیاند، ئەم تۆمەتانە بێ بنەمان و پاڵنەری سیاسییان لەپشتە.

دوای قسەکانی باڵیۆزی رووسیا لە نەرویج، دەزگای ئاسایشی نەرویج جارێکی تر هۆشدارییەکەی لەبارەی ئەم مەترسییانەوە دووپات کردەوە و گوتی "لەوانەیە هەواڵگریی رووسیا سوود لە ئەنجامدانی کردەوەی تێکدەرانە لە دژی هەندێک ئامانج لە نەرویج لە ساڵی 2026دا ببینێت.

هەروەها روونیکردووەتەوە، دەزگاکانی رووسیا بە شێوەیەکی فراوان هەوڵدەدەن پەنابەرە ئۆکرانییەکان لە نەرویج رابکێشن بۆی لای خۆیان بە مەبەستی کۆکردنەوەی زانیاریی هەواڵگری یان ئەنجامدانی کردەوەی تێکدەرانە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی دەزگای ئاسایشی نەرویج، نزیکەی 100 هەزار پەنابەری ئۆکرانی لە نەرویج دەژین، ئالنگارییەکانی پەیوەست بە کردەی راکێشان و بەکارهێنانی ئەو کەسانە لە لایەن رووسیاوە بە حکوومەتی نەرویجی هەراسان و توڕەکردووە.