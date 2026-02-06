ئەمریکا و ئێران ئامادەکاری بۆ بەڕێوەچوونی گەڕێکی دیکەی دانوستان دەکەن

پێش 36 خولەک

پێگەی هەواڵی ئەکسیۆس بڵاوی کردەوە، بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا گەڕێکی دیکەی دانوستان لە نێوان ئەمریکا و ئێران بەڕێوە بچێت.

هەینی، 6ـی شوباتی 2026، پێگەی هەواڵی ئەکسیۆس، لە راپۆرتێکدا ئاشکرای کرد، ئامادەکاریی دەکرێت بۆ ئەوەی لە چەند رۆژی داهاتوودا، گەرێکی دیکەی دانوستان لە نێوان ئەمریکا و ئێران، لە مەسقەت بەڕێوە بچێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە بەیانیی ئەمڕۆ، گەڕێکی نوێی دانوستانی ناڕاستەوخۆ لە نێوان شاندەکانی ئێران و ئەمەریکا، لە مەسقەتی پایتەختی سەڵتەنەی عوممان بەڕێوە چوو.

لەم بارەیەوە عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە دوای تەواوبوونی گەڕی دووەمی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا بە رۆژنامەنووسانی گوت: چەند گەڕێکی دانوستانی ناڕاستەوخۆ بەڕێوە چوو، لە گەیاندنی پەیامەکاندا چەند خاڵێکی نیگەرانیی ئێمە لە دوای ئەو هەموو ماوەیە گەیەندران.

باسی لەوە کرد، لە کەشێک زۆر باشدا باس لە ماف و بەرژەوەندییەکانی ئێمە کرا، هەروەها گفتوگۆکانیان لەگەڵ ئەمریکا ئەرێنی بوون.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، بە شێوەکی گشتی ئەم گەڕەی دانوستان دەستپێکێکی باش بوو، بەڵام پێویستە بگەڕێنەوە تاران بۆ ئەوەی قسە بکەین لەسەر چۆنییەتی بەردەوام بوون لە دانوستانەکان.

عراقچی، لە درێژەی قسەکانیدا ئەوەشی خستە روو، هەموو نیگەرانییەکان و بەرژەوەنیدیەکانی گەلی ئێرانمان ئاراستەی لایەنی بەرانبەر کردووە، هەروەها هەموو دید و بۆچوونەکانی لایەنی بەرانبەر (ئەمریکا)ـمان وەرگرتووە.

گوتیشی: بۆ درێژەدان بە دانوستەکانی ئێران و واشنتن، لێکتێگەیشتن لە نێوان هەردوو لادا هەیە، بەڵام دەبێت راوێژ لەگەڵ وڵاتەکانی خۆمان بکەین.