لە هێرشێکی ئاسمانییدا 4 تیرۆریستی داعش لە نەینەوا کوژران

پێش 10 خولەک

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، کوژرانی چوار چەکداری ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشی لە ئەنجامی گورزێکی ئاسمانی لە سنووری پارێزگای نەینەوا راگەیاند.

هەینی 6ـی شوباتی 2026، شانەی راگەیاندنی ئەمنی لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، "لەسەر بنەمای زانیاریی وردی هەواڵگری و چاودێرییەکی چەند رۆژەی بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازی، فڕۆکە جەنگییەکانی هێرشێکی وردیان بۆ سەر دوو حەشارگەی تیرۆریستان لە ڕۆژئاوای نەینەوا ئەنجامدا".

بەگوێرەی بەیاننامەکە، هێرشەکە ناوچەیەکی نزیک لە قەزای "حەزەر"ی پێکاوە کە دەکەوێتە سەر سنووری نێوان هەردوو پارێزگای نەینەوا و سەڵاحەدین.

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ئەنجامی ئەم ئۆپەراسیۆنەدا، 4 تیرۆریست کوژراون و ئۆتۆمبێلێکی شاراوە و بڕێکی زۆر لە کەرەستەی لۆجستی، چەک و تەقەمەنی و ئامێرە تەکنیکییەکانی ناو حەشارگەکانیش بە تەواوی تێکشکێندراون.

ئەم ئۆپەراسیۆنە لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی هێزە ئەمنییەکانە بۆ راوەدوونانی پاشماوەکانی داعش لە ناوچە بیابانییەکان و کۆتاییهێنان بە سەرچاوەکانی تیرۆر لەو ناوچانەی وەک مۆڵگەی شاراوە بەکاریان دەهێنن.