عێراق زیاتر لە دوو هەزار زیندانی داعشی لە سووریاوە گواستەوە

پێش 8 کاتژمێر

لیوا سەعد مەعن، سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق، رایگەیاند؛ پڕۆسەی گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە خاکی سووریاوە بۆ عێراق بەردەوامە و تا ئێستا دوو هەزار و 250 زیندانی گواستراونەتەوە.

سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق، ئاماژەی بەوەش کرد؛ عێراق لەبری هەموو جیهان ئەم بەرپرسیارێتییە گەورەیەی گرتووەتە ئەستۆ، ئەمەش پێویستی بە هاوکاریی و پاڵپشتی وڵاتانی جیهان هەیە.

بە گوتەی لیوا سەعد مەعن کە بە میدیاکانی عێراقی راگەیاندووە گواستنەوەکە لە رێگەی وشکانی و ئاسمانییەوە بووە، بە هەماهەنگی راستەوخۆ لەگەڵ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و بە هەوڵی بەرچاوی هێزە ئەمنییەکانی عێراق ئەنجامدراوە. زیندانییەکان هەڵگری رەگەزنامەی عێراقی، سووری و چەندین رەگەزنامەی دیکەن و لە ناوەندە توندوتۆڵەکانی دەستبەسەرکردن دانراون بەرزترین ئاستی سکیورتی و سەلامەتییان تێدا دابینکراوە.

سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنیی جەختی کردەوە؛ هێزەکانی عێراق توانایەکی بەرزیان لە بەڕێوەبردنی ئەم دۆسیەیەدا هەیە. ئاماژەی بەوەش کرد؛ لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەم زیندانیانە سوودی ئەمنیی زۆری دەبێت، چونکە دەبێتە هۆی ئاشکراکردنی زانیاری هەواڵگری گرنگ کە یارمەتیدەر دەبێت لە چەسپاندنی زیاتری ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکەدا.

هەروەها بۆ ئەم مەبەستە، لیژنەیەکی باڵا بە سەرپەرشتی فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان پێکهێنراوە بۆ ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان. هەروەها لیوا سەعد معن ستایشی رۆڵی دەسەڵاتی دادوەری عێراقی کرد لە چوارچێوەی یاسایی و دەستووری بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم دۆسیەیە و پاراستنی سەروەری یاسا.

پێشبینی دەکرێت ژمارەی ئەو چەکدارانەی داعش کە دەگەڕێنرێنەوە بگاتە زیاتر لە 7 هەزار کەس. ئەمەش لە کاتێکدایە ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی عێراق لە 26ـی کانوونی دووەمی رابردوو، پلانێکی تۆکمە و لیژنەیەکی ئەمنیی یەکگرتووی بۆ سەرپەرشتیکردنی گواستنەوەی سەرجەم ئەندامانی داعش لە زیندانەکانی سووریاوە بۆ عێراق پەسەند کردووە.