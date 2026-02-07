وەزارەتی دەرەوەی عێراق: گفتوگۆکانی ئێران و ئەمریکا گرژییەکانی ناوچەکە کەم دەکاتەوە

پێش 6 کاتژمێر

وەزارەتی دەرەوەی عێراق رایگەیاند، پێشوازی لەو گفتوگۆیانە دەکات کە لە نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا بەڕێوەدەچن، بە هەنگاوێکی ئەرێنی بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان و قۆناغێکی نوێی دیپلۆماسی لە ناوچەکەدا وەسف کرد.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "پێشوازی لە گفتوگۆکانی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا دەکەن، چونکە ئەمە هەنگاوێکی ئەرێنییە بە ئاراستەی کەمکردنەوەی گرژییەکان و بەهێزکردنی دەرفەتەکانی گفتوگۆ."

لە راگەیەندراوەکەدا جەختی کردەوە، "عێراق پشتگیری تەواوی خۆی بۆ هەوڵەکانی کەمکردنەوەی گرژی و بەهێزکردنی سەقامگیری و ئاسایش لە ناوچەکەدا دووپات دەکاتەوە، ئەمەش لەسەر بنەمای باوەڕی بە گرنگی پەیڕەوکردنی گفتوگۆ و دیپلۆماسی وەک رێگەیەک بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان."

هەروەها وەزارەتی دەرەوەی عێراق سوپاس و پێزانینی خۆی بۆ رۆڵی سەڵتەنەتی عوممان دەربڕی، بەهۆی میوانداریکردن و ئاسانکاریکردنی گفتوگۆکان، کە وەک پشتگیریکاری سەقامگیری وەسفی کرد.

رۆژی هەینی 6ـی شوباتی 2026، دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران سەبارەت بە دۆسیەی ئەتۆمی و مووشەکیەکان بە نێوەندگیری عوممان لە مەسقەت بەڕێوەچوو.

دوای کۆتاییهاتنی دانوستانەکە بەشێک لە میدیاکانی ئەمریکا بڵاویان کردەوە، ئەگەری هەیە ئێران بۆ ماوەیەکی درێژ بەرنامە ئەتۆمییەکەی رابگرێت، لە بەرانبەردا ئەمریکا سزاکانی سەر ئێران هەڵدەگرێت.

هەروەها میدیاکانی عوممانیش لە زاری بەرپرسانی وڵاتەکەی بڵاویانکردەوە، گفتوگۆکان تیشکیان خستووەتە سەر چوارچێوە و مەرجەکانی دانوستاندن و چاوەڕوان دەکرێت لە رۆژانی داهاتوودا گەڕێکی دیکەی دانوستانەکان بە شێوەیەکی چڕوپڕتر بەڕێوەبچێت.