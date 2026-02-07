وەزیری دەرەوەی ئێران: پێویستە سنوورێک بۆ ئیسرائیل دابنرێت

پێش 4 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژە بەوە دەدات، تەنیا لەبارەی بەرنامەی ئەتۆمییەوە دانوستانیان لەگەڵ لایەنی ئەمریکی کردووە. دەشڵیت، "پێویستە سنوورێک بۆ ئیسرائیل دابنرێت."

ئەمڕۆ شەممە، 07ـی شوباتی 2026، عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە گوتارێکدا لە دەوحەی پایتەختی قەتەر، رایگەیاند، دوێنێ (هەینی، 06ـی شوباتی 2026)، لەگەڵ لایەنی ئەمریکی لە مەسقەتی پایتەختی عومان تەنها لەسەر بەرنامەی ئەتۆمی دانوستانیان کردووە نەوەک پرسی دیکە. گوتیشی: ئەوە لایەنی ئەمریکی بوو دوای ئەوەی هێرشی سەربازی کردە سەرمان، بەڵام سازشی کرد و گەڕایەوە سەر مێزی دانوستان.

وەزیری دەرەوەی ئێران ئەوەشی خستەروو، دانوستانیان لەگەڵ شاندی دانوستانکاری ئەمریکا بەشێوەی ناڕاستەوخۆ بووە. دووپاتیشی کردەوە، "دەستبەرداری پیتاندنی یۆرانیۆم نابین".

ئەو دیپلۆماتکارە ئێرانییە گوتی "هەرچەندە گفتوگۆکانمان بە شێوەیەکی راستەوخۆ ئەنجام نەدران، بەڵام دەرفەت هەبوو، تەوقە لەگەڵ شاندی ئەمریکی بکەین."

هاوکات عراقچی هۆشداریی دا لە دەرئەنجامەکانی جێبەجێکردنی پلانەکانی ئیسرائیل لە غەززە و گوتی: "ئەگەر پرسی غەززە لە رێگەی دەرکردن، داگیرکاری و وێرانکارییەوە یەکلایی بکرێتەوە، ئەوا کەناری ڕۆژئاوا دەبێتە قوربانیی داهاتوو".

بە بڕوای عراقچی، پرۆژەی فراوانخوازیی ئیسرائیل لە ناوچەکەدا، پشت بە ستراتیژی "لاوازکردنی وڵاتانی دیکە" دەبەستێت، بۆ مسۆگەرکردنی باڵادەستیی خۆی و بەکارهێنانی هێز بەبێ هیچ سنوورێک.

عراقچی داوای کرد، لێپرسینەوەی نێودەوڵەتی لە پێشێلکارییەکان بکرێت و سزا بەسەر ئیسرائیلدا بسەپێنرێت. ئەو جەختی لەسەر پێویستیی کۆتاییهێنان بە داگیرکاری و کارکردن بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی فەڵەستینی کردەوە.

هاوکات داوای لە جیهانی عەرەبی و ئیسلامی کرد، یەکبگرن بۆ رێگریکردن لە "دووبارە داڕشتنەوەی نەخشەی ناوچەکە بەهێز".

عراقچی، دیپلۆماتکاری دێرینی ئێران، لە درێژەی قسەکانیدا جەختی لەوە کردەوە، ئەوەی لە کەرتی غەززە ڕوودەدات، شەڕ و ململانێی نێوان دوو لایەنی هاوتا نییە، بەڵکو "لەناوبردنێکی بەئەنقەستی ژیانی مەدەنی و کۆمەڵکوژییە". ئەو بێدەنگیی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەرامبەر ئەم پێشێلکارییانە بە "شکستێکی ئەخلاقیی گەورە" بۆ هەموو ئەوانە ناوبرد، کە بینەری ڕووداوەکانن و قبووڵی دەکەن.

عراقچی دۆزی فەڵەستینی بە تاقیکردنەوەیەک بۆ یاسای نێودەوڵەتی وەسف کرد و گوتی: "یان دەبێت ئەم یاسایە دادپەروەری و مافەکانی مرۆڤ بپارێزێت، یان لەگەڵ ڕووخانی بەها مرۆییەکان لە غەززەدا شکست دەهێنێت". ئەو دووپاتی کردەوە، پێدانی پارێزبەندی بە ئیسرائیل زیانێکی گەورەی لە سیستەمی دادوەریی نێودەوڵەتی داوە.