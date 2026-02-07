تارا شازەمان: تابلۆکانم پەیامی ڕێزگرتن لە ئافرەت و پاراستنی کولتووری کوردەواری هەڵدەگرن

پێش 3 کاتژمێر

تارا شازەمان، خانمە هونەرمەندی شێوەکار، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا تیشکی خستە سەر نوێترین پڕۆژە و ئەزموونە هونەرییەکانی و رایگەیاند، کە لە ئێستادا هەوڵ دەدات لە چوارچێوەی کاری ئەکادیمییەوە بەرەو قوتابخانە هونەرییە سەردەمییەکان و شێوازی مۆدێرن هەنگاو بنێت.

ئەم خانمە هونەرمەندە دەربارەی پەیامی کارەکانی گوتی: "پەیامی تابلۆکانی من زیاتر گوزارشت لە ئافرەت و جلوبەرگی کوردەواری دەکات. من دەمەوێت لە رێگەی رەنگەکانەوە باس لەو ئازارانە بکەم کە ئافرەتی کورد بەدەستییەوە دەناڵێنێت، بەتایبەت پرسی کوشتن بەناوی شەرەف، لەکاتێکدا ئافرەت بوونەوەرێکی جوانە و شایستەی بەرزترین رێزگرتنە."

تارا شازەمان ئاماژەی بەوەش دا، کە لە تابلۆکانیدا رۆڵی نیشتمانیی ئافرەتی فەرامۆش نەکردووە و پێگەی ئافرەتی وەک پێشمەرگە و هاوشانی پیاوان لە سەنگەرەکانی بەرگریدا وێنا کردووە، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو رێزە تایبەتەی کە ئافرەت لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا هەیەتی.

سەبارەت بە گۆڕانکاری لە شێوازی کارکردنی، شازەمان رایگەیاند: "ماوەیەکی زۆر بە شێوازێکی ئەکادیمی کارم کردووە، بەڵام ئێستا پڕۆژەی نوێم هەیە بۆ ئەوەی بەرەو هونەری سەردەم و مۆدێرن هەنگاو بنێم. ئامانجم ئەوەیە کولتوور و فۆلکلۆری کوردی بە دیدێکی نوێ و کاریگەر پێشکەش بە نەوەکانی داهاتوو بکەم."

لە بەشێکی تری قسەکانیدا، ئەو خانمە هونەرمەندە باسی لە پەیوەندی نێوان هونەر و ژینگە کرد و ئاماژەی بە رووداوی سوتانی دارەکانی شاخی ئەزمەڕ کرد لە ساڵی 2020.

تارا گوتی: "وەک هەڵوێستێکی هونەری بەرامبەر بە تێکدانی ژینگەی شارەکەم، تابلۆیەکم کێشا و پێشکەشم بە ناوەندی رۆشنبیری سلێمانی کرد. بۆ من سروشت تەنها دیمەن نییە، بەڵکو هاوسەنگییە لە نێوان هەست و بیر، و تاک و کۆمەڵگە."

تارا شازەمان، خانمە هونەرمەندێکی شێوەکاری شاری سلێمانییە، دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانە و ئەندامی سەندیکای هونەرمەندانی عێراقە. ناوبراو خاوەنی مێژوویەکی دەوڵەمەندە لە بەشداریکردن لە پێشانگە ناوخۆیی و دەرەکییەکان، لەوانە پێشانگەی سەندیکای هونەرمەندانی سلێمانی، پێشانگەی رەنگەکانی پاییز، و فێستیڤاڵە هونەرییەکانی زانکۆی سلێمانی.