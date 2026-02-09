47 هەزار کرێکاری بیانی مۆڵەتی کارکردنیان لە عێراق پێدراوە

پێش 5 کاتژمێر

وەزارەتی کاروکاروباری کۆمەڵایەتی عێراق ژمارەی ئەو کرێکارە بیانیانەی بەشێوەیەکی یاسایی لەو وڵاتەن ئاشکرا کرد، هاوکات هێزە ئەمنییەکانیش بەردەوام بەدوای ئەم کرێکارانەن کە مەرجەکانی نیشتەجێبوونیان پیشێل کردووە، هەروەها نیگەرانی گەنجانی عێراقیش لەسەر نەبوونی هەلی کار زیاتر بووە.

حەسەن خەوام، گوتەبێژی وەزارەتی کاروکاروباری کۆمەڵایەتی عێراق رایگەیاند، ژمارەی ئەو کرێکارە بیانیانەی کە بە رێگەی فەرمی و یاسایی هاتوونەتە ناو عێراقەوە، خاوەنی مۆڵەتی کارکردنن دەگاتە 47 هەزار کرێکار.

حەسەن خەوام ئاماژەی بەوەشکرد، وەزارەت ئامارێکی وردی نییە لەسەر ژمارەی ئەو کرێکارە بیانییانەی بەشێوەیەکی نایاسایی هاتوونەتە ناو عێراقەوە، بەڵام تیمەکانی پشکنین بەردەوامن لە چاودێریکردنی شوێنەکانی کارکردن لە کەرتە جیاجیاکاندا، بۆیە دۆزینەوەی هەر کرێکارێکی بیانی نایاسایی دەبێتە هۆی ئەوەی خاوەن پرۆژەکە رەوانەی دادگای کار بکرێت، لەوێش ئەگەری هەیە رووبەڕووی غەرامە و سزا ببێتەوە تا دەگاتە داخستنی پرۆژەکە.

سەبارەت بە دامەزراندنی کرێکارانی بیانی، حەسەن خەوام روونی کردەوە، وەزارەتی کار و کاروباری عێراق لە ماوەی رابردوودا رێکارەکانی توندتر کردووە، بەو پێیەی هەر خاوەنکارێک ئارەزووی دامەزراندنی کرێکارێکی بیانی هەبێت، دەبێت سەرەتا هەلی کار پێشکەش بەو کرێکارە عێراقیانە بکات کە لە بەشی دامەزراندن و کار و راهێنانی پیشەیی تۆمارکراون، گوتیشی: ژمارەی ئەو کرێکارە لێهاتووانەی عێراق کە ناویان تۆمارکراوە و بێکارن، زیاتر لە یەک ملیۆن گەنجی بێکارە، هەرچەندە خاوەنی ئەزموون و لێهاتوویی جیاوازن.

دەشڵێت، ئەگەر رێککەوتن لە نێوان خاوەنکار و کرێکاری عێراقی بکرێت، پێویست بە هێنانی کرێکاری بیانی ناکات، بەڵام ئەگەر کرێکارە عێراقیەکە رەتیکردەوە دەرفەتی بەردەست بقۆزێتەوە، ئەوا خاوەنکار رێگەی پێدەدرێت کرێکارێکی بیانی بهێنێتە ژوورەوە، بەمەرجێک ئەزموون و لێهاتوویی تایبەتی هەبێت، هەروەها خاوەنی بڕوانامەی ئەزموونی بڕوانامەی وەزارەتی دەرەوە بێت.

حەسەن خەوام جەختی کردەوە، ئەم رێوشوێنانە بە ئامانجی رێکخستنەوەی بازاڕی کار و بەرزکردنەوەی هەلی کار بۆ عێراقییەکان و کەمکردنەوەی رێژەی بێکارییە، ئاماژەی بەوەشکرد، حکوومەت بەردەوامە لە قورسکردنی دۆسیەی کرێکارانی بیانیی، بەتایبەتی کاری نایاسایی.