لە تورکیا بازرگانی نایاسایی و ماددەی هۆشبەر بە رێژەی 121% زیادی کردووە

وەزارەتی بازرگانی تورکیا: تەنیا لە مانگی رابردوو بە بەهای زیاتر لە 175 ملیۆن دۆلار ماددەی هۆشبەر و کەلوپەلی قاچاخ دەستی بەسەرداگیرا

پێش 5 کاتژمێر

وەزارەتی بازرگانیی تورکیا ئاشکرای کرد، بازرگانی نایاسایی و قاچاخچێتی ماددە هۆشبەرەکان بە ئاستێکی مەترسیدار زیادی کردووە و ئامارەکانی مانگی یەکی ئەمساڵی بە هەمان ماوەی ساڵی 2025 بەراوردکردووە، دەر دەکەوێت بە رێژەی 121% زیادی کردووە.

وەزارەتی بازرگانیی تورکیا لەمبارەوە ئەمڕۆ دووشەممە 9ی شوباتی 2026، راگەیەندراوێکی بڵاوکردووەتەوە و ئاشکرای کردووە، لەگەڵ ئەوەی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی نایاسایی و قاچاخچێتی ماددە هۆشبەرەکان بە رێژەی %121 زیادی کردووە، تەنیا لە مانگی یەکی ئەمساڵدا توانراوە بە بەهای 7 ملیار و 655 ملیۆن لیرەی تورکی کە دەکاتە زیاتر 175 ملیۆن و 521 هەزار دۆلاری ئەمریکی، دەست بە کەلوپەلی قاچاخ و ماددەی هۆشبەردا بگیرێت.

وەزارەتەکە جەختی کردووەتەوە لەوەی یەکەکانی گومرگ، هەواڵگریی نیشتمانی، تیمەکانی سیستمی تەکنەلۆجیا و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەرتاسەری تورکیا بەردەوام دەبن لە بەرەنگاربوونەوەی بازرگانی نایاسایی و قاچاخچێتی ماددە هۆشبەرەکان.

لەبارەی هەڵمەتەکانی مانگی رابردوو بۆ دەستبەسەرداگرینی کەلوپەلی قاچاخ و نایاسایی، وەزارەتی بازرگانی تورکیا ئاماژەیداوە، بە بەهای 706 ملیۆن و 689 هەزار لیرەی تورکی دەستبەسەر چەندین جۆرە کەلوپەلی قاچاخدا گیراوە، لەنێویاندا پارچەی شوێنەواریش هەبوون، لەگەڵ بڕێکی زۆری ماددەی هۆشبەر.