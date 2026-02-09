عێراق لە پێشەنگی وڵاتانی هاوردەکاری فستقی ئێرانییە

پێش 43 خولەک

بەپێی ئامارە فەرمییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران کە ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی شوباتی 2026 بڵاوکرایەوە، عێراق وەک یەکێک لە بازاڕە سەرەکییەکانی فستقی ئێرانی لە ساڵی 2025دا دەرکەوتووە، ئەمەش لە کاتێکدایە کە کۆی گشتیی هەناردەی فستقی ئێران بۆ دەیان وڵاتی جیهان گەیشتووەتە نزیکەی 100 هەزار تۆن.

داریوش سالم پوور، بەڕێوەبەری گشتیی نووسینگەی میوە وشککراوەکان لە وەزارەتی کشتوکاڵی ئێران، رایگەیاند، هەناردەی ئەم بەرهەمە ستراتیژییە جۆرەها فستقی لەخۆگرتووە، وەک فستقی بێ توێکڵ، ناوکی فستق و فستقی سەوز. گوتیشی: "ئەم بەرهەمانە رەوانەی بازاڕەکانی عێراق، تورکیا، هیندستان، ئیمارات، رووسیا و چین کراون."

سەبارەت بە داهاتی فستق، سالم پوور ئاشکرای کرد، لە ساڵی رابردوودا داهاتی ئێران لە فرۆشتنی فستق گەیشتووەتە 730 ملیۆن دۆلار، ئەمە لە کاتێکدایە کە ساڵی پێشتر 2024، ژمارەیەکی پێوانەیی تۆمارکرابوو بە هەناردەکردنی زیاتر لە 175 هەزار تۆن و بە بەهای 1.7 ملیار دۆلار.

بەرپرسە ئێرانییەکە جەختی لەسەر پێگەی بەرزی ئێران لە بەرهەمهێنانی فستق لە ئاستی جیهاندا کردەوە و گوتی: "ئێران ساڵانە نزیکەی 300 هەزار تۆن فستقی تەڕ و وشک بەرهەم دەهێنێت و خاوەنی گەورەترین رووبەری چێنراوی فستقە لە جیهاندا کە زیاتر لە 600 هەزار هێکتارە."

سالم پوور دووپاتیشی کردەوە، "بەشێکی بەرچاو لە فستقی وشککراو رەوانەی بازاڕەکانی عێراق دەکرێت،" ئەمەش نیشانەی پەیوەندییە بازرگانییە بەهێزەکانی نێوان هەردوو وڵاتە لە بواری کشتوکاڵ و خۆراکدا.