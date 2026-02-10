سبەی کۆبوونەوەیەکی چارەنووسساز لە پیرمام بەڕێوەدەچێت

پێش کاتژمێرێک

پارتی و یەکێتی لەسەر ئاستی باڵا لە پیرمام کۆدەبنەوە و کاندیدی پۆستی سەرۆککۆماری عێراق یەکلایی دەکەنەوە.

ئەشواق جاف، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کوردستان 24ـی راگەیاند، بڕیارە سبەی چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، شاندێکی باڵای یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان سەردانی پیرمام بکات و لەگەڵ شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان کۆببنەوە.

ئەشواق جاف، ئاشکرای کرد، کۆبوونەوەکە یەکلایی کەرەوە دەبێت، واتە ئەگەر ڕێککەوتن بکرێت، بە یەک کاندیدی هاوبەش بەشداری دانیشتنی پەرلەمان دەکەن، ئەگەریش نا، بە دوو کاندیدی جیاواز دەچنە نێو کۆبوونەوەکە.

دەربارەی دانیشتنی داهاتووی پەرلەمانیش، ئەو ئەندامەی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی ئاماژەی بەوە دا، ئەگەری دواخستنی دانیشتنەکە هەیە، چونکە بۆچوونێک لەنێو ماڵی شیعە دروست بووە خوازیاری مانەوەی ئەم حکوومەتەی ئێستایە تا دۆخەکە یەکلایی دەبێتەوە، بەڵام لە هەموو ئەگەرێکدا پارتی و یەکێتی بەپێی دەرئەنجامی کۆبوونەوەی سبەی، بەشداری دانیشتنی پەرلەمان دەکەن بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار.

هاوکات هەرێم کەمال ئاغا، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، کۆبوونەوەکە لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمارە و ئەگەر هەردوولا رێکبکەون، ئەوا رۆژی پێنجشەممە، 12ـی شوبات، پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆدەبێتەوە.