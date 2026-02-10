ئەمڕۆ پارتی و یەکێتی لەسەر ئاستی باڵا کۆدەبنەوە

پێش 14 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەسەر ئاستی باڵا لە پیرمام کۆدەبنەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان گفتوگۆ لەسەر پۆستی سەرۆککۆماری عێراق دەکەن.

پێشتر ئەشواق جاف، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کوردستان 24ـی راگەیاندبوو، شاندێکی باڵای یەكێتی نیشتیمانی کوردستان، بە سەرۆکایەتیی بافڵ تاڵەبانی لەگەڵ شاندی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان لە پیرمام کۆدەبنەوە.

ئەشواق جاف گوتبووی، کۆبوونەوەکە یەکلایی کەرەوە دەبێت، واتە ئەگەر رێککەوتن بکرێت، بە یەک کاندیدی هاوبەش بەشداری دانیشتنی پەرلەمان دەکەن، ئەگەریش نا، بە دوو کاندیدی جیاواز دەچنە نێو کۆبوونەوەکە.

هاوکات هەرێم کەمال ئاغا، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاندبوو، کۆبوونەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان، لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمارە و ئەگەر هەردوولا رێکبکەون، ئەوا رۆژی پێنجشەممە، 12ـی شوبات، پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆدەبێتەوە.