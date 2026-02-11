پارتی و یەکێتی لە کۆبوونەوەدان

پێش 43 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی کوردستان لەسەر ئاستی باڵا لە پیرمام لە کۆبوونەوەدان.

هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 گوتی: دوو تەوەرە سەرەکییەکەی کۆبوونەوەکەی پارتی ە یەکێتی بریتین لە پۆستی سەرۆککۆماری عێراق و هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرەڕای ئەوەی هەردوو لا ئارەزووی رێککەوتن دەکەن، بەڵام تا ئێستا پارتی و یەکێتی لەسەر کاندیدێکی هاوبەش بۆ سەرۆککۆمار کۆک نین.

ئاماژەی بەوەشدا، پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە کە پۆستەکانی بەغدا و هەولێر دوو پاکێجی جیاوازن و نابێت تێکەڵ بکرێن. لە بەرامبەردا، باس لە سیناریۆی کاندیدی سێیەم دەکرێت هاوشێوەی خولی پێشوو، ئەگەر کاندیدەکانی هەردوو حزب نەگەنە رێککەوتن.

لە لایەکی دیکەوە، پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم بەشێکی گرنگی گفتوگۆکانە، پارتی رایگەیاندووە، گفتوگۆکانی لەگەڵ یەکێتی لەسەر بنەمای ئیستحقاقی هەڵبژاردن و کورسییەکانی ئەو حزبەیە، ناوەندە سیاسییەکانی هەرێم و عێراق بە وردی چاویانگێڕاوەتە سەر ئەنجامی ئەم کۆبوونەوەیە، کە پێشبینی دەکرێت نەخشەڕێگای داهاتووی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا دیاری بکات.