شەمخانی: هەر هێرشێک بۆ سەر ئێران دەبێتە سەرەتای شەڕێکی بەرفراوان لە ناوچەکە

پێش 6 خولەک

لە کاتێکدا گرژییەکانی ناوچەکە گەیشتوونەتە ئاستێکی مەترسیدار، بەرپرسانی باڵای ئێران هۆشداریی توند دەدەنە ئەمریکا و ئیسرائیل و رایدەگەیەنن کە هەر هێرشێک بۆ سەر وڵاتەکەیان بە مانای هەڵگیرسانی شەڕێکی گشتگیر دێت، هاوکات ئاماژە بەوەش دەکەن، پڕۆسەی دیپلۆماسی بۆ خاوکردنەوەی گرژییەکان بەردەوامە.

چوارشەممە 11ـی شوباتی 2026، عەلی شەمخانی، راوێژکاری باڵای رێبەری ئێران، رایگەیاند، هەر هێرشێکی سەربازی بۆ سەر ئێران، تەنانەت ئەگەر سنوورداریش بێت، دەبێتە سەرەتای شەڕێکی بەرفراوان کە تەنها لە چوارچێوەی جوگرافیایەکی دیاریکراودا نامێنێتەوە.

شەمخانی هۆشداری دا، ئەم شەڕە کار دەکاتە سەر دابینکردنی وزە لە جیهاندا و هەڕەشەی ئەوەشی کرد کە وەڵامی تاران زۆر خێرا دەبێت و دڵی تەلئەبیب و هەموو ئەو لایەنانەش دەگرێتەوە کە پاڵپشتی هێرشەکە دەکەن.

هاوکات فەرماندەکانی هێزە چەکدارەکانی ئێرانیش جەختیان کردووەتەوە، هەر جوڵەیەکی ئەمریکا بە راگەیاندنی فەرمی جەنگ دادەنرێت.

لەلایەکی دیکەوە، عەلی لاریجانی، ئەمینداری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران، زنجیرەیەک دیداری دیپلۆماسی لە مەسقەت و دەوحە ئەنجام دا، لاریجانی گفتوگۆکانی لەگەڵ بەرپرسانی عومان بە بەرهەمدار وەسف کرد و رایگەیاند، دانوستانەکان لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا تا رادەیەک باش بوون و واشنتن دەیەوێت بگاتە چارەسەر، هەرچەندە ئاماژەی بەوەش کرد، هێشتا زووە بۆ بڕیاردانی کۆتایی.

هەر لەو چوارچێوەیەدا، لاریجانی لەگەڵ شێخ تەمیم بن حەمەد دووەم، ئەمیری قەتەر، رێگاکانی کەمکردنەوەی گرژییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

لە لایەکی دیکەوە، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، هەڵوێستی وڵاتەکەی روون کردەوە و رایگەیاند: "ئێران لە رابردوودا دانوستانی لەسەر توانای موشەکی خۆی نەکردووە و لە داهاتووشدا نایکات."

هاوکات، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوە، ئاماژەی بەوە کرد، تاران ئامادەیە گفتوگۆ لەسەر ئاستی پیتاندنی یۆرانیۆم و بڕی یەدەگەکان بکات، بەڵام بەو مەرجەی رێز لە مافە نێودەوڵەتییەکانی ئێران بگیریت.

ئەم پەیامە دوو لایەنەیەی تاران "هەڕەشەی سەربازی و دیپلۆماسی" لە کاتێکدایە کە ناوچەکە لە چاوەڕوانی ئاکامی دانوستانە ناڕاستەوخۆکانی نێوان ئێران و وڵاتانی ڕۆژئاوادایە بۆ دوورکەوتنەوە لە پێکدادانی سەربازی.