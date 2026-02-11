دوو هەزار چەکداری داعشی تورکی لە سووریاوە دەگوازرێنەوە عێراق

عێراق داوا لە تورکیا دەکات چەکدارە داعشەکان وەربگرێتەوە

میدیاکانی تورکیا وردەکاری نوێیان لەبارەی پرۆسەی گواستنەوەی زیندانییانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق ئاشکرا کرد و ریانگەیاند، نزیکەی دوو هەزار چەکداری دەستگیرکراو کە هەڵگری رەگەزنامەی تورکین، لە زیندانەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)وە رەوانەی عێراق دەکرێن.

وردەکاری رێککەوتنەکە

بەگوێرەی میدیاکانی تورکیا، پرۆسەی گواستنەوەی ئەم زیندانییانە لە چوارچێوەی رێککەوتنێکی سێ قۆڵیی ئەمنی و دادوەری دێت لە نێوان بەغدا، واشنتن و ئەنقەرە، تێکڕای ئەو زیندانییانەی بڕیارە بگوێزرێنەوە بۆ عێراق 7 هەزار کەسن، کە %30یان رەگەزنامەی تورکییان هەیە، ئاماژە بەوەش دراوە، تیمی ئەمنی تورکیا بە هەماهەنگی ئەمریکا، لە ڕێگەی پەنجەمۆر و لێکۆڵینەوەوە ناسنامەی زیندانییەکانیان پشتڕاست کردووەتەوە.

داواکراوە مەترسیدارەکان

لە نێو ئەو کەسانەی ناویان لە لیستی گواستنەوەدایە، چەندین سەرکردەی دیاری داعش هەن، لەوانە "ئیلیاس ئایدن" ناسراو بە "ئەبو عوبەیدە" (ئەمیری ئیستانبوڵ)، کە یەکێکە لە داواکراوە هەرە مەترسیدارەکانی تورکیا و تۆمەتبارە بە ئەنجامدانی تەقینەوە گەورەکەی ئەنقەرە لە ساڵی 2015، هەروەها چەندین تۆمەتباری دیکەی وەک ئیلهامی بالی و دەنیز بویوک چەلیبی لە نێو لیستەکەدان.

تۆمەتەکان و چارەنووسی زیندانییەکان

هەر سێ وڵات (عێراق، تورکیا، ئەمریکا، رێککەوتوون لەسەر ئەوەی تۆمەتی "جینۆساید" و "تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی" ئاراستەی سەرکردە و تێوەگلاوانی ناو داعش بکرێت، ئەنقەرە و واشنتن بەڵێنیانداوە هەموو بەڵگە و زانیارییە هەواڵگرییەکانیان بخەنە بەردەم دادگاکانی عێراق.

بەپێی پلانەکە، دوای ئەوەی ئەم کەسانە لە عێراق لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ دەکرێت و دادگاییە سەرەتاییەکانیان تەواو دەبێت، دەگوازرێنەوە بۆ تورکیا تاوەکو لەوێ سزاکانیان تەواو بکەن یان بەپێی یاساکانی تورکیا دووبارە دادگایی بکرێنەوە.

هەڵوێستی عێراق

بەغدا بەردەوام داوا لە وڵاتانی جیهان دەکات هاووڵاتییە چەکدارەکانیان لە ناو داعش وەربگرنەوە و بەرپرسیارێتییان هەڵبگرن، تاوەکو بارگرانییە ئەمنی و یاساییەکانی سەر عێراق کەم بێتەوە.