سەرچاوەیەکی ئەمنی بۆ کوردستان24: تا ئێستا زیاتر لە 5 هەزار زیندانی داعش گوازراونەتەوە عێراق

پێش 49 خولەک

پڕۆسەی گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە سووریاوە بۆ ناو خاکی عێراق گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی و بڕیارە تا کۆتایی ئەم هەفتەیە بەتەواوی کۆتایی پێ بێت. بەپێی بەدواداچوونێکی کوردستان24، حەواندنەوەی ئەم زیندانیانە مانگانە بڕە پارەیەکی زۆر لەسەر بودجەی عێراق دەکەوێت.

وردەکاری ژمارەی زیندانییەکان

سەرچاوەیەکی باڵای ئەمنی لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، تا ئێستا زیاتر لە پێنج هەزار زیندانی لە ژێر چاودێرییەکی توندی هێزە ئەمنییەکان و هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیدا گوازراونەتەوە عێراق. ئەو سەرچاوەیە ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە کە باس لە گواستنەوەی 7,000 زیندانی دەکەن و ئاماژەی بەوە کرد، ژمارەی راستەقینەی زیندانییە گوازراوەکان لە نێوان 5 بۆ 6 هەزار کەسدایە.

سەبارەت بە رەگەزنامەی زیندانییەکان، سەرچاوەکە رایگەیاند، ئەو دەنگۆیانەی باس لە هەبوونی ژمارەیەکی زۆر هاووڵاتیی عێراقی یان بوونی هەزار زیندانیی خاوەن رەگەزنامەی تورکی دەکەن، دوورن لە راستییەوە و ژمارەی ئەو بیانیانە زۆر لەوە کەمترە کە باس دەکرێت.

تێچووی دارایی زیندانییەکان

بەپێی بەدواداچوونەکانی کوردستان24، تێچووی هەر زیندانییەکی داعش لە عێراق، رۆژانە 10 دۆلارە، بەپێی ئامارەکانی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) کە ژمارەی زیندانییەکان بە نزیکەی 7,000 کەس دەخەمڵێنێت، تێچووی رۆژانەیان دەگاتە 70,000 دۆلار، ئەمەش بەو مانایەیە کە مانگانە 2 ملیۆن و 100 هەزار دۆلار لەسەر حکوومەتی عێراق دەکەوێت.

رێککەوتنی نێودەوڵەتی

ئەم پڕۆسەیە لە چوارچێوەی رێککەوتنی نێوان حکوومەتی عێراق و هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی دێت، وڵاتانی ئەندام لە هاوپەیمانییەکە دەستخۆشییان لە عێراق کردووە بۆ گرتنە ئەستۆی ئەم ئەرکە وەک بەشێک لە هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ بنبڕکردنی مەترسییەکانی رێکخراوی داعش و پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە.