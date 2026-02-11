مەلا بەختیار: پارتی بە سەنگینی سیاسەت دەکات

پێش کاتژمێرێک

کەسایەتییەکی سیاسیی کورد، دەڵێت: سەرۆک بارزانی ئێستا گەورەی نەتەوەی کوردە، هیوادارم لەگەڵ یەکێتی رێککەوێت و پۆستی سەرۆککۆماریان پێ بدات، چونکە یەکێتی ئەو پۆستەش وەرگرێت، هیچ لە بابەتەکە ناگۆڕێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە (11ـی شوباتی 2026)، مەلا بەختیار، سیاسەتمەدار و کەسایەتیی دیاری کورد، لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی ڕۆژ"ـی کوردستان24، خوێندنەوەیەکی وردی بۆ دۆخی چەقبەستووی سیاسیی نێوان هەرێم و عێراق خستەڕوو.

ناوبراو وێڕای ستایشکردنی رۆڵی سەرۆک مەسعود بارزانی وەک "مەرجەعێکی نەتەوەیی"، داوای لێکرد کە بە حیکمەتی خۆی کۆتایی بە ململانێی پۆستی سەرۆککۆمار بهێنێت.

مەلا بەختیار بە راشکاوی رووی دەمی کردە سەرۆک مەسعود بارزانی و وەک "گەورەی نەتەوەی کورد" ناوی برد. ئەو ئاماژەی بەوە کرد کە کاریگەریی سەرۆک بارزانی تەنیا لە باشووری کوردستان قەتیس نامێنێت، بەڵکو رۆڵی چارەسەرکەری بۆ کێشەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستانیش (باکوور، ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات) هەیە.

مەلا بەختیار گوتی: "داوا لە کاک مەسعود دەکەم ئەو کێشەیە لەگەڵ یەکێتی چارەسەر بکات. پێدانی پۆستی سەرۆککۆمار بە یەکێتی هیچ لە هاوکێشەکە ناگۆڕێت و پارتی بچووک ناکاتەوە؛ وەک چۆن لە رابردوودا چوار سەرۆککۆمار لە یەکێتی بوون، بەڵام پارتی هەر بە حزبی یەکەمی عێراق مایەوە و پێگەی بەهێزتر بوو."

سەبارەت بە گفتوگۆکانی نێوان پارتی و یەکێتی، مەلا بەختیار ئاشکرای کرد کە تا ئێستا هیچ رێککەوتنێک لەسەر کاندیدی هاوبەش بوونی نییە و بۆچوونەکان "زۆر لەیەک دوورن".

ئەو ڕوونیکردەوە کە لە کۆبوونەوەکاندا تەنیا باسی پێکهێنانی لیژنەی هاوبەش کراوە بۆ چارەسەری کێشەکان، نەک یەکلاییکردنەوەی پۆستەکان. ناوبراو هۆشداریدا کە "کات نەماوە" و دۆخی هەستیاری کوردستان و عێراق دەخوازێت کە هەردوو حزب بە خێرایی بگەنە سازان.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، مەلا بەختیار شرۆڤەیەکی ئەکادیمی بۆ شێوازی کارکردنی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد. ئەو ڕایگەیاند: "پارتی بە سەنگینی سیاسەت دەکات و ئەمە قسەی دە ساڵ لەمەوبەری منە. ئەو هێمنییە لە بڕیاردان و سەنگینییە سیاسییە، وایکردووە کە پارتی قازانج بکات و ببێتە حزبی یەکەمی سەر ئاستی عێراق."

مەلا بەختیار پەردەی لەسەر نهێنیی دوورکەوتنەوەی لە کێبڕکێی سەرۆککۆمار لابرد و ئاماژەی بەوە دا کە "غەدرێکی سیاسی و یاسایی" لێ کراوە.

ئەو گوتی: "ئەگەر فشارەکانی یەکێتی نەبووایە و کاندیدبوونم پەسەند بکرایە، بە دڵنیاییەوە دەبوومە سەرۆککۆمارێکی سەرکەوتوو و لە گەڕی یەکەمدا بە دەنگی لایەنە عێراقییەکان، بەتایبەت شیعەکان، دەردەچووم."

سەبارەت بە مشتومڕی بڕوانامەکەی، ڕوونیکردەوە: "بڕوانامەکەم لە زانکۆیەک بەدەستهێناوە کە تا ساڵی 2013 دانپێدانراو بووە، بەڵام وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق ئێستا دانی پێدا نانێت. من نە سواڵی بڕوانامە دەکەم و نە بە بڕوانامەش دەبمە مەلا بەختیار، بەڵام ئەم بابەتە وەک بیانوویەک بەکارهێنرا."

وەک وەبیرهێنانەوەیەک بۆ گرنگیی پۆستەکە، مەلا بەختیار ڕۆڵی سەرۆک مام جەلالی بەرز نرخاند و بە "یەکێک لە گەورەترین دەستکەوتەکان" وەسفی کرد، کە توانی عێراق لە لێواری شەڕی ناوخۆ رزگار بکات، وەک ئاماژەیەک بۆ ئەوەی کە کەسایەتیی ناو پۆستەکە گرنگترە لە پۆستەکە خۆی.

نوێ دەکرێتەوە.