وەزارەتی دەرەوەی عێراق دەنگۆیەک رەتدەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی دەرەوەی عێراق رەتیکردەوە باڵەخانەی سەر بە باڵیۆزخانەی وڵاتەکەی لە سیئۆلی پایتەختی کۆریای باشوور بە کەسایەتییەکی هونەریی ئەو وڵاتە فرۆشتبێت.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، کۆماری عێراق خاوەنی هیچ باڵەخانەیەکی باڵیۆزخانە یان خانووی نیشتەجێبوون نییە لە وڵاتی کۆریای باشوور، روونیشیکردەوە، باڵیۆزخانەکە بارەگاکانی خۆی بەپێی گرێبەستی فەرمی 'کرێ' بەکار دەهێنێت، کە ئەمەش رێکارێکی ئاساییە و زۆرێک لە نێردە دیپلۆماسییەکانی وڵاتانی دیکەش بە هەمان شێوە و بەپێی ڕێکارە ئیداری و رێکخستنە کارپێکراوەکانی کاری دیپلۆماسی مامەڵە دەکەن.

لە راگەیندراوەکەدا هاتووە، "ئەو دەنگۆیانەی باس لە فرۆشتنی باڵەخانەیەکی موڵکی دەوڵەتی عێراق دەکەن، بە تەواوی دوورن لە راستی و هیچ بنەمایەکیان نییە."

وەزارەتی دەرەوە داوای لە دەزگاکانی راگەیاندن کرد، لە کاتی بڵاوکردنەوەی هەواڵە پێوەندیدارەکان بە دامەزراوەکانی دەوڵەتەوە، ورد بن و تەنیا پشت بە سەرچاوە فەرمییەکان ببەستن، بۆ ئەوەی دوور بکەونەوە لە بڵاوکردنەوەی زانیاریی نادروست.