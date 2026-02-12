سوودانی و مالیکی جەخت لە هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دەکەنەوە

پێش دوو کاتژمێر

مالیکی و سوودانی کۆبوونەوە؛ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق و چەند پرسێکی دیکەیان تاوتوێ کرد.

ئێوارەی رۆژی چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی "دەوڵەتی یاسا" و کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق؛ لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی ئێستای فیدراڵ و سەرۆکی هاوپەیمانیی "ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان" کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی کۆبوونەوەکە کە لە لایەن نووسینگەی سوودانییەوە بڵاوکراوەتەوە؛ لە دیدارەکەدا "تاوتوێی بارودۆخی گشتی و رەوتی لێکگەیشتن و گفتوگۆکانی نێوان هێزە نیشتمانییەکان کرا بە مەبەستی تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان".

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، تیشک خرایە سەر هەڵوێستی لایەنە سیاسییەکان و ئەو هەوڵانەی دەدرێن بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی سیاسی بەمەبەستی تەواوکردنی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار لە پەرلەمانی عێراق و تێپەڕاندنی شایستە دەستوورییەکانی دیکە.

ئاماژە بەوەش کراوە، مالیکی و سوودانی جەختیان لە بەردەوامیی حکوومەت لە دابینکردنی خزمەتگوزاری و گەشەپێدان و بەهێزکردنی ئابووریی نیشتمانی کردووەتەوە.