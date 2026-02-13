سەرکردەکانی شیعە دەنگۆیەک رەت دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

لە کاتێکدا لە بەشێک لە میدیاکان باس لە دابەشبوونی نێو ماڵی شیعە و دروستبوونی بەرەیەکی نوێ دەکەن، بەرپرسانی باڵای عەسائیبی ئەهلوحەق و هاوپەیمانیی نەسر ئەو زانیارییانە رەت دەکەنەوە و جەخت لە یەکڕیزیی چوارچێوەی هەماهەنگی دەکەنەوە.

هەینی 13ی شوباتی 2026، سەعد سەعدی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی عەسائیبی ئەهلوحەق، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، ئەو زانیارییانەی باس لە دروستبوونی چوارچێوەیەکی دیکەی هەماهەنگی لەناو شیعەکان دەکەن دوورن لە راستییەوە. دووپاتیشی کردەوە، هیچ دابەشبوونێک نییە و ئەوان وەک هێزە شیعییەکان یەک بڕیار و یەکدەستن و دۆخەکە جێگیرە.

سەبارەت بە کاندیدکردنی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، سەعدی ئاشکرای کرد، ئەوان پابەندن بە بڕیاری چوارچێوەی هەماهەنگییەوە و پشتیوانی لێ دەکەن. ئاماژەی بەوەش دا، تا ئێستا وادەی دانیشتنی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دیاری نەکراوە و ئەوان چاوەڕوانی ئەنجامی ئەو ئێوارەخوانە دەکەن کە بۆ کۆبوونەوەی سەرکردەکانی شیعە رێکخرابوو.

هاوکات ئەحمەد وەندی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی نەسر، هەواڵی کشانەوەی هێزەکەیانی لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە ناڕاست وەسف کرد.

ئەم روونکردنەوانەی سەرکردەکانی شیعە دوای ئەوە دێت کە پێشتر پێگەی "مۆنتی کارڵۆ"ی فەرەنسی لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردبووەوە کە ناکۆکی و دابەشبوون کەوتووەتە نێو چوارچێوەی هەماهەنگی؛ بەپێی راپۆرتەکە هەریەک لە عەسائیب ئەهلوحەق، ڕەوتی حیکمە و هاوپەیمانیی نەسر، هەڕەشەی کشانەوەیان کردووە لە ئەگەری مانەوەی نووری مالیکی وەک کاندیدی سەرۆکوەزیران و بە نیازن چوارچێوەیەکی دیکەی شیعە بۆ راستکردنەوەی هاوسەنگی نێو ماڵی شیعە دروست بکەن.