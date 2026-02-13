ئەنجوومەنی دادوەریی عێراق: 5704 زیندانیی داعش لە سووریاوە گواستراونەتەوە عێراق

پێش 44 خولەک

ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق بە فەرمی کۆتاییهاتنی پرۆسەی گواستنەوەی سەرجەم زیندانییانی سەر بە ڕێکخراوی داعشی لە سووریاوە بۆ عێراق راگەیاند، کە ژمارەیان زیاتر لە پێنج هەزار و 700 کەسە هەڵگری رەگەزنامەی 61 وڵاتی جیاوازن.

هەینی، 13ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، ئاماری کۆتایی پرۆسەی گواستنەوەی زیندانییانی سەر بە رێکخراوی تیرۆریستیی داعشی لە سووریاوە ئاشکرا کرد و رایگەیاند، پرۆسەکە بە تەواوی کۆتایی هاتووە.

ئەنجوومەنەکە لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، کۆی گشتی ئەو زیندانییە داعشانەی کە لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ عێراق، ژمارەیان گەیشتووەتە پێنج هەزار و 704 کەس، کە هەڵگری رەگەزنامەی 61 وڵاتی جیاوازن.

سەبارەت بە وردەکاریی رەگەزنامەکانیان، ئەنجوومەنەکە روونی کردووەتەوە کە زۆرینەیان عەرەبن، بەو شیوەیەی خوارەوە؛

عێراقییەکان: 467 تۆمەتبار.

وڵاتانی عەرەبی (جگە لە عێراق): چوار هەزار و 253 تۆمەتبار.

بیانییەکان: 983 تۆمەتبار.

ئەنجوومەنەکە، دەڵێت: لەنێو تۆمەتبارە عەرەبەکاندا، زۆرترین ژمارە هەڵگری رەگەزنامەی سووری بوون کە ژمارەیان سێ هەزار و 543 تۆمەتبارە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، دیارترین ئەو وڵاتە بیانییانە کە هاووڵاتییەکانیان لەم پرۆسەیەدا گواستراونەتەوە بۆ عێراق، پێکهاتوون لە: (ئەڵمانیا، هۆڵەندا، بەلجیکا، فەرەنسا، نەمسا، ئیسپانیا، سویسرا، دانیمارک، پۆڵەندا، ڕووسیا، ئۆکرانیا، ئوسترالیا، کەنەدا، ئەمەریکا، باشووری ئەفریقا، نیوزلەندا و بەریتانیا).

ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، دووپاتی کردووەتەوە، دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی یەکەم/ تایبەت بە دۆسیەکانی تیرۆر، دەستبەجێ دوای گەیشتنی تۆمەتباران، دەستی بە رێکارەکانی لێپرسینەوە و لێکۆڵینەوە کردووە بۆ ئەوەی سزای یاسایی خۆیان وەربگرن، بەمەش ئەرکی گواستنەوەی سەرجەم تۆمەتباران بۆ عێراق کۆتایی پێهات.

چوارشەممە 21ی کانوونی دووەمی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، پرۆسەیەکی نوێیان دەستپێکردووە بۆ گواستنەوەی دەستگیرکراوانی داعش لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریاوە بۆ عێراق، ئەمەش بە مەبەستی دڵنیابوونەوە لە مانەوەیان لە شوێنێکی پارێزراودا.

ئاماژەشی دابوو، لە کۆتایی پرۆسەکە ئامانجییانە نزیکەی 7000 چەکداری دەستگیرکراوی داعش لە سووریاوە بگوازرێنەوە بۆ گرتووخانەکانی ژێر دەسەڵاتی عێراق.