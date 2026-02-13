بەرپرسێکی باڵای ئێران: ئەگەر ئەمریكا هێرش بكات گەرووی هورمز دادەخەین

پێش دوو کاتژمێر

جەلال فەیروزئابادی، رایگەیاند، گەر ئەمریکا هێرشبکاتەسەریان گەرووی هورمز دادەخەن، جەختی لەوەشکردووەتەوە، بەرنامەی ئەتۆمی بە رێگای سەربازی چارەسەر ناكرێت.

هەینی 13ـی شوباتی 2026، جەلال فەیروزئابادی، سکرتێری ئەنجوومەنی ستراتیژی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئێران، لە لێدوانێکدا بۆ میدیای وڵاتەکەی رایگەیاند، ئەمریکا بەهەڵەداچووە ئەگەر پێی وایە بەرنامەی ئەتۆمی ئیران بە رێگەی سەربازی چارەسەردەکرێت، چونکە رێگەی سەربازی چارەسەری نییە، گەر واشنتن هێرشبکاتەسەرمان ئەوا گەرووی هورمز دادەخەن.

فەیروزئابادی لەبارەی نێوەندگیریی وڵاتانی ناوچەکە بۆ رێگریکردن لە هێرشی سەربازی ئەمریکا بۆسەر ئێران ئاماژە بەوە دەکات؛ وڵاتانی ناوچەکە لە پێناو بەرژوەندی خۆیان رێگەیان لە هەڵگیرسانی شەڕ گرتووە، چونکە دەزانن ئێران گەرووی هورمزی بەدەستەوەیە و دەتوانێت لەکاتی دروستبوونی گرژی گەرووەکە دابخات و رێڕەوی وزە پەکبخات.

ئەمە لەکاتێکدایە، هەینی رابردوو دانوستانی شاندی ئەمریکی و ئیرانی لە مەسقەتی پایتەختی عومان بەڕێوەچوو، هەردوولاش دانوستانەکانیان بە ئەرێنی ناوبرد، چاوەڕوانیش دەکرێت بەمزوانە جارێکی دیکە کۆببنەوە.