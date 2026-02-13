ترەمپ بۆ زێلێنسکی: پەلە بکە بۆ رێککەوتن ئەگەرنا هەلێکی گەورە لەدەست دەدەیت

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، رایگەیاند، فشارەکانی بۆ سەر ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا چڕکردووەتەوە، داوای لێکردووە هەنگاوی خێرا بنێت بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و گەیشتن بە رێککەوتن لەگەڵ رووسیا.

هەینی 13ـی شوباتی 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامەنووسان گوتی،"پێویستە زێلێنسکی بجوڵێت و هەنگاو بنێت، ئەگەرنا هەلێکی زۆر گەورە بۆ واژۆکردنی ڕێککەوتنی ئاشتی لەدەست دەدات".

ئەم لێدوانەی ترەمپ وەک ئاماژەیەک بۆ فشاری واشنتن لەسەر کێڤ دەبینرێت تاوەکو سازش بۆ مەرجەکانی ڕێککەوتن بکات.

هاوکات لەگەڵ ئەم فشارانە، دیمیتری پێسکۆڤ، گوتەبێژی کرێملن رایگەیاند، خولێکی نوێی دانوستانەکان بۆ چارەسەری قەیرانی ئۆکرانیا لە رۆژانی 17 و 18ـی ئەم مانگە (شوبات) لە شاری جنیڤی سویسرا بەڕێوەدەچێت.

ئاماژەی بەوەشکردووە، بڕیارە لەم کۆبوونەوەیەدا شاندی باڵای هەریەکە لە رووسیا، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئۆکرانیا بەشدار بن.

حکوومەتی سویسرا ئەمڕۆ هەینی 13ـی شوباتی 2026، بە فەرمی پشتڕاستی کردەوە کە هەفتەی داهاتوو میوانداریی ئەم گفتوگۆ سێقۆڵییە دەکات.

نیکۆلا بیدۆ، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی سویسرا، ئاماژەی بەوە کرد، وڵاتەکەی پشتیوانی لە هەر دەسپێشخەرییەکی دیپلۆماسی دەکات کە ئامانج لێی گەیشتن بێت بە ئاشتییەکی دادپەروەرانە و بەردەوام لە ئۆکرانیا".

ئەم جوڵە دیپلۆماسییە چاوەڕوانکراوە وەک یەکەم هەنگاوی جیدی ئیدارەی نوێی ئەمریکا دەبینرێت بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێی نێوان مۆسکۆ و کێڤ کە ماوەی چەند ساڵێکە بەردەوامە.