وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ژووری بازرگانیی ئەمریکی کۆبووەوە

پێش 57 خولەک

وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ژووری بازرگانیی ئەمریکی کۆبووەوە و پشتگیری هەرێمی لە وەبەرهێنان و بەشدارییەکانی کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت و پابەندی بە دابینکردنی ژینگەیەکی سەقامگیر و دۆستانە بۆ وەبەرهێنان و بازرگانی و هاوبەشێتیەکی درێژخایەن دووپات کردەوە.

شەممە 14ـی شوباتی 2026، وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە درێژەی سەردانەکەی بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا چاوی بە ژووری بازرگانیی ئەمریکی کەوت.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، وەزیری ناوخۆ سوپاسی ژووری بازرگانی ئەمریکی کرد بۆ ئەو پێشوازییە گەرمە و بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە کۆمپانیا ئەمریکییەکان لە وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان. هاوکات جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان پشتگیری لە وەبەرهێنان و بەشدارییەکانی کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت دەکات و پابەندە بە دابینکردنی ژینگەیەکی سەقامگیر و دۆستانە بۆ وەبەرهێنان و بازرگانی و هاوبەشێتیەکی درێژخایەن.

بەگوێرەی راگەیەندراوی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، بەهێزی پەیوەندییە ئابوورییەکان وەک چەقی بەرەوپێشبردنی خۆشگوزەرانی هاوبەش و گەشەی بەردەوام دەمێنێتەوە.