فالح فەیاز : رێگە بە هیچ دەستوەردانێکی دەرەکی لە عێراق نادەین

پێش 16 خولەک

دەستەی حەشدی شەعبی بەیاننامەیەکی فەرمیی بڵاوکردووەتەوە و رایگەیاندووە، فالح فەیاز سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی پێشوازی کردووە لە باڵیۆزی تورکیا لە عێراق، ئاماژەی بەوەشکردووە، لە دیدارەکەدا تاوتوێی پەیوەندییە دووقۆڵیەکانی نێوان بەغدا و ئەنقەرە و لێدوانەکانی ئەم دوایەی بەرپرسانی تورکیا کراوە.

شەممە 14ـی شوبات 2026، دەستەی حەشدی شەعبی بەیاننامەیەکی فەرمیی بڵاوکردووەتەوە، نووسیویەتی،" فالح فەیاز سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی لە نووسینگەی تایبەتی خۆی لە بەغدا، پێشوازی لە ئانیل بۆرا ئینان، باڵیۆزی تورکیا لە عێراق کرد، ئاشکرای کردووە، لە کۆبوونەوەکەدا پرسی هاوکارییە ئەمنییەکان و لێدوانەکانی ئەم دواییەی بەرپرسانی تورکیا تاوتوێ کران.

بە گوێرەی بەیاننامەکە، لە دیدارەکەدا باس لە رێگەکانی بەهێزکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و بەرزکردنەوەی ئاستی هەماهەنگی ئەمنی کراوە، بەو ئامانجەی ئاسایشی هەردوو وڵات بپارێزرێت و هاوکار بێت لە سەقامگیرکردنی بارودۆخی ناوچەکە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، فالح فەیاز جەختی لە گرنگیی بەردەوامیی پەیوەندییە دۆستانەکانی نێوان بەغداد و ئەنقەرە کردووەتەوە، هاوکات ئاماژەی بە پێویستیی رێزگرتن لە نەریتە دیپلۆماسییەکان کردووە، بەتایبەتی دوای ئەو لێدوانانەی کە لەم دواییانەدا لەلایەن وەزیری دەرەوەی تورکیاوە درابوون.

سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی بە باڵیۆزی تورکیای رایگەیاندووە،"عێراق هەر جۆرە دەستوەردانێکی دەرەکی لە کاروباری ناوخۆی وڵاتەکەیدا رەتدەکاتەوە"، جەختی لەوەشکردووەتەوە، دەبێت پەیوەندییەکان لەسەر بنەمای رێزگرتن لە سەروەریی خاک بێت و هەردوولا بە تەواوی رێز لە حکوومەت و پرسە نیشتمانییەکانی یەکدی بگرن.

ئەم قسانەی فالح فەیاز سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی لە دوای ئەوە دێت، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، لە 9ـی شوبات لە چاوپێکەوتنێک لەگەڵ کەناڵی (سی ئێن ئێن تورک) گوتبووی،"هیوادارم لە عێراق وانە لەوەی سووریا وەربگرن و بڕیارێکی ژیرانەتر بدەن."

فیدان باسی لەوەشکردبوو، پەکەکە خاکی زۆر فراوانی لە عێراق داگیرکردووە و حکوومەتی عێراقی بەوە تۆمەتبار کردبوو رێگە دەدات خاکەکەی داگیر بکرێت، لەبارەی شنگالیشەوە گوتبووی، "کاتێک حەشدی شەعبی لە وشکانییەوە پێشڕەوی بکات و ئێمەش لە ئاسمانەوە ئۆپەراسیۆن بکەین، بابەتەکە 2 یان 3 رۆژی دەوێت و زیاتر ناخایەنێت؛ ئۆپەراسیۆنێکی سەربازیی هێندە سادەیە."