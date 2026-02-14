فوئاد حوسێن: دیپلۆماسی تەنها بژاردەیە بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی عێراق، لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ دەیڤد ڤان ویل، وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا و وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی ئەو وڵاتە کۆبووەوە، لە کۆبوونەوەکەدا دوایین گۆڕانکارییە سیاسی و ئەمنییەکانی ناوچەکە و پەیوەندییەکانی نێوان بەغداد و ئەمستردام تاوتوێ کران.

شەممە 14ـی شوباتی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق بەیاننامەیەکی بڵاوکردووەتەوە، رایگەیاندووە، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لەگەڵ دەیڤد ڤان ویل، وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا و وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی ئەو وڵاتە کۆبووەتەوە، بەگوێرەی بەیاننامەکەی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، هەردوولا باسیان لە پەرەپێدانی هاوکارییەکان کردووەتەوە، بەتایبەتی لە بوارەکانی بەڕێوەبردنی سەرچاوە ئاوییەکان و سوودوەرگرتن لە ئەزموونی هۆڵەندا، هەروەها رووبەڕووبوونەوەی گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا و بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان بەغداد و ئەمستردام لە بوارە جیاجیاکاندا.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، فوئاد حوسێن، تیشکی خستووەتە سەر هەوڵەکانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و پرسی گواستنەوەی چەکدارانی داعش لە زیندانەکانی سووریاوە بۆ ناوخۆی عێراق، ئاماژەی بەوەکردووە، ئەم پرۆسەیە لە چوارچێوەی رێکارە یاساییەکان و پابەندییە ئەمنییەکاندا بەڕێوە دەچێت.

لە کۆتاییدا، وەزیری دەرەوەی عێراق هۆشداریی دا لە لێکەوتە مەترسیدارەکانی نەگەیشتن بە چارەسەری ئەرێنی بۆ کێشەکان و دووپاتی کردەوە، پێویستە هەمووان پەنا بۆ گفتوگۆ ببەن بۆ چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکەدا.