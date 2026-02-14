نێچیرڤان بارزانی جەخت لە قووڵایی پەیوەندییەکانی هەولێر و واشنتن دەکاتەوە
سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا سوپاسی وەزیری دەرەوەی ئەمریکای کرد بۆ پشتیوانییە بەردەوامەکانی وڵاتەکەی بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان، هاوکات جەختی لە قووڵایی هاوبەشیی ستراتیژی و بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی نێوان هەردوولا کردەوە.
شەممە، 14ـی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەراوێزی کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، لەگەڵ مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا کۆبووەوە.
ماڵپەڕی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، لە کۆبوونهوهکەدا پەیوەندییەكانى ئەمریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان و ئاسۆی هاریکاریی هاوبەشى نێوانيان خرایە بەر باس.
هاوکات نێچیرڤان بارزانی سوپاس و پێزانينی بۆ پشتگیریی ئهمريكا له عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە.
لای خۆیەوە، وەزیری دەرەوەی ئەمهریکا جەختی لە پابەندیی وڵاتەکەی بۆ پشتگیرى له عێراق و هەرێمی کوردستان و پاراستنى ئارامى و سهقامگيرى له ناوچهكه كردهوه، ههروهها ستایشی پێگەی هەرێمی کوردستانی وەک هاوبەشێکی سەرەکی و فاکتەری سەقامگیریی كرد.
بە پێی راگەیەنراوەکە، دۆخى سووريا و مافهكانى كورد لهو وڵاته، لهگهڵ دوایین پێشهاتهكانى ناوچهكه، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونهوهکە بوو. تيايدا ههردوولا جهختيان له پاراستنى مافهكانى كورد و پێكهاتهكان له سووريايهكى يهكگرتوودا كردهوه.
لە لایەکی دیکەوە سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) لە پەیامێکدا رایگەیاند: "سوپاسی مارکۆ روبیۆ دەکەم بۆ ئەو پشتیوانییە بەردەوامەی ئەمریکا کە پێشکەشی عێراق و هەرێمی کوردستانی دەکات".
هەر لە پەیامەکەدا، نێچیرڤان بارزانی جەختی لە قووڵایی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا کردەوە و ئاماژەی بەوە دا، کە "هاوبەشیی ستراتیژیی نێوانمان لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە هاوبەشەکان و پابەندبوونی دوولایەنە بە سەقامگیریی ناوچەکە بنیات نراوە".
I thanked @SecRubio for the continued United States support to Iraq and the Kurdistan Region, and underscored the depth of our strategic partnership, built on shared interests and a common commitment to regional stability. pic.twitter.com/BgLLr3L5iW— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) February 14, 2026