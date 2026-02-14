بەرپرسێکی عێراقی: لە بەڕێوەبردنی سامانە ئاوییەکان دەبێت چاو لە هەرێمی کوردستان بکەین

پێش 45 خولەک

بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی کەشناسیی عێراق ڕایدەگەیەنێت، دۆسیەی ئاو و بەبیابانبوون لە مەترسیدارترین دۆسیەکانی عێراقن و داوا دەکات حکوومەتی فیدراڵ چاو لە ئەزموونی هەرێمی کوردستان بکات بۆ بەڕێوەبردنی سامانە ئاوییەکان.

شەممە 14ـی شوباتی 2026، عامر جابری، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی کەشناسیی عێراق، بە کوردستان24 ڕایگەیاند، دۆسیەی ئاو و دۆسیەی بەبیابانبوون بەشێکن لە مەترسیدارترین دۆسیەکان، بۆیە پێویستە هەموو حکوومەتەکان چ حکوومەتی فیدراڵی یان حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرنگییەکی زۆر بەم بابەتە بدەن.

جەختیشی لەوە کردەوە، بەڕێوەبردنی قەیرانی ئاو پێویستی بە کەسانی پسپۆڕ هەیە و پێویستە کەسانی کارامە ئەو دۆسیانە بەڕێوەببەن، ڕێک وەکو ئەوەی لە هەرێمی کوردستان هەیە؛ کە بەنداو و پۆند بنیات دەنرێت، ئاوی باران دەپارێزرێت و ڕەچاوی دۆخەکە دەکرێت.

بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی کەشناسیی عێراق ئاماژەی بەوەش دا، ئەو بڕە ئاوەی دەگاتە عێراق زۆر کەمە و بەگوێرەی پێداویستییەکان نییە، بۆیە پێویستە سەرجەم دامەزراوەکانی دەوڵەت یەکدەست بن بۆ پاراستنی سەرچاوەکانی ئاو.