سوودانی: پەیڕەوکردنی تەواوەتی سیستەمی ئەسیکۆدا هەنگاوێکی چاکسازیی ئابوورییە و دەبێت جێبەجێ بکرێت

پێش دوو کاتژمێر

نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، رایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی کردووە کە تایبەت بوو بە بەدواداچوونی هەوڵەکان بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 957ـی ساڵی 2025ـی ئەنجوومەنی وەزیران و بڕیارەکانی پەیوەست بە جێبەجێکردنی پێناسەی گومرگی و سیستەمی ئەسیکۆدا، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەو بڕیارە گرنگ و ستراتیژییانەی دراون، ئامانجیان راستکردنەوەی رێڕەوی ئابووری و چارەسەرکردنی کێشە ئابوورییەکانە.

شەممە 14ـی شوباتی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، رایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە ئامادەبوونی بەڕێوەبەری گشتی دەستەی دەروازە سنوورییەکان، بەڕێوەبەرانی گشتی گومرگ و باج و ژمارەیەک لە راوێژکارانی سەرۆکوەزیران، سەرپەرشتی کۆبونوەیەکی کردووە لە بارەی بڕیارەکانی پێناسی گومرگی، ئاماژەی بەوەشکردووە، لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لەسەر پێویستی بەردەوامبوونی هەوڵەکان کراوەتەوە بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان و پێناسەی گومرگی و پەیڕەوکردنی تەواوەتی سیستەمی (ئەسیکۆدا).

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، سەرۆکوەزیرانی عێراق، جەختی لەوە کردووەتەوە، ئەم دۆسیەیە هەنگاوێکی چاکسازیی ئابووریی هەمەلایەنەیە و ئەو بڕیارە گرنگ و ستراتیژییانەی دراون، ئامانجیان ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی ئابووری و چارەسەرکردنی کەموکوڕییە کەڵەکەبووەکانە.

هاوکات سوودانی، ستایشی ئەو هەوڵە گەورانەی کرد کە لەلایەن راوێژکارانی پەیوەندیدار بەم دۆسیەیە و فەرمانگەکانی دەروازە سنوورییەکان، باج و گومرگ و لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی (ئەسیکۆدا) دراون.

ئاماژەی بەوەشکردووە، سەرۆکوەزیران رێنمایی داوە بە پاڵپشتیکردنی رێکارەکانی دەستەی دەروازە سنوورییەکان لە بازگەکانی هاوسنوور لەگەڵ هەرێمی کوردستان، بە مەبەستی دڵنیابوونەوە لە یەکخستنی رێکارەکان و باجەکان لە هەموو دەروازەکانەوە، هەروەها بەدیهێنانی دادپەروەری لە کێبڕکێی بازاڕدا و بەهێزکردنی پاراستنی بەرهەمی ناوخۆیی، جگە لە دەستەبەرکردنی وەرگرتنی جیاوازی باجەکان بە شێوەیەکی رێکخراو.

هاوکات سوودانی رێنمایی دا بە ئاسانکاری بۆ دەرهێنانی کاڵای بازرگانان و هاوردەکاران لە بەندەرەکان، ئەویش لە رێگەی وەرنەگرتنی پشکی حکوومەت لە کرێی کۆگاکردنی کاڵاکان لە بەندەرەکاندا، کە بەهۆی دواکەوتنی دەرهێنانی کاڵا و کۆنتێنەرەکان لە سەرەتای ساڵی 2026ەوە کەوتووەتە سەر بازرگانان.